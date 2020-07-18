Online alışverişte 12 bin 806 TL dolandırıldı. - Son Dakika

Online alışverişte 12 bin 806 TL dolandırıldı.

Elazığ'da yaşayan adam, kartının limitini düşürmek için gittiği bankada kimliği belirsiz şahısların kredi kartından online alışveriş yapması sonucu 12 bin 806 TL dolandırıldı.

Elazığ Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Yıldız (40) hiç kullanmadığı kredi kartının limitini düşürmek için gittiği bankada hayatının şokunu yaşadı.Dolandırıldığını ve alışverişin üzerinden 4 gün geçtiğini anlayan Yıldız'ın kartları güvenlik amaçlı banka tarafından bloke edildi. Alışveriş sitesinin müşteri hizmetleri ile görüşen fakat sonuç alamayan Yıldız, savcılığa suç duyurunda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

HİÇ KULLANILMAMIŞ KREDİ KARTINDAN 12 Bin 806 TL BORÇ ÇIKTI

Kredi kartından bilgisi dışında alıveriş sitesinden 12 bin 806 TL'lik bir ürün alındığını belirten Mustafa Yıldız, "Geç fark ettim. Ürün sipariş verilmiş. 4 gün sonra kartımın limitini düşürmek için tesadüfen bankaya gittim. Banka bana kart borcunuz ödeyin ve düşürelim dedi. Bende şaşırdım, kullanmadığım bir kartın borcu nasıl olsun. Bana bir alışveriş sitesinden ürün alındığını söylediler. Onlarda dolandırıldığı mı anladılar ve tüm hesaplarım bloke edildi. Banka bana gerekli evrakları çıkardı ve savcılığa gittim. Gerekli başvuruları yaptık. Kuruluşu arıyorum ben ne aldım diye ama bana herhangi bir cevap vermiyor. Kim sipariş verdi ve nereye gidiyor diye sordum. Hiçbir cevap vermediler. Benim adıma ürünü sipariş veren kişi H.C. ve bu ismi bana ürünü sipariş ettikten sonra verdiler. Oradan da Karaman ilçesi Göktepe merkez şubesine kargoya gitmiş. Y.K. adında bir şahsa teslim ediliyor. Ürünü iptal ettik demelerine, 2 saat sonra arayın paranızı teslim edelim demelerine rağmen ürünü teslim ettiler. Bin defa ürünü durdurmak için aradık. Çünkü ürün daha teslim edilmemişti. Bunlara nazaran bu alışveriş sitesi biz paramızı aldık demeye getirdi" dedi.

SUÇLU BANKA MI?

O gün telefonunun donduğunu ve ekranını yaptırmak için telefoncuya verdiğini aktaran Yıldız, "Aynı gün kredi kartım başka bir telefona kurulup bu işlem yapılmış. Kartım ve bilgim cebimde iken nasıl kopyalanıp yapılıyor anlamadım. Bankaya da şikayetimi bildirdim. Ödemeyi de yapmak zorunda kaldım. Çünkü bu parayı er veya geç benden alacaklardı. Ben belediye personeliyim aldığım para lazım. Borç alarak bunu ödedim. Büyük bir sıkıntıya girdim. Devlet yetkilerinden yardım bekliyorum. Nice insanla bu hale geliyor. Banka kadar sağlam bir yer yok. Artık bankalara güvenemeyeceksek daha neden bankalarla çalışıyoruz. Bankaların büyük bir zafiyeti var" diye konuştu.

Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Elazığ, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Online alışverişte 12 bin 806 TL dolandırıldı. - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:38 3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 16:22 Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı 16:07 Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile transfer görüşmesi yaptı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
17:38
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
17:24
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
17:14
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 18:28:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Online alışverişte 12 bin 806 TL dolandırıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]