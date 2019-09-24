Son Dakika Haberleri: Online Alışverişten Çektiğini Hiçbir Şeyden Çekmemiş İnsanların Yaptığı Acı Dolu 27 Paylaşım
Son Dakika Komik - İlginç Haber

Online Alışverişten Çektiğini Hiçbir Şeyden Çekmemiş İnsanların Yaptığı Acı Dolu 27 Paylaşım

2 gün önce

Teknolojinin ve internetin getirdiği en büyük nimetlerden biri de hiç kuşkusuz online alışveriş siteleri. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla almamıza yardımcı olan bu fırsat kimi zaman ise görülenden çok farklı ürünleri satın almamıza sebep oluyor.

Online Alışverişten Çektiğini Hiçbir Şeyden Çekmemiş İnsanların Yaptığı Acı Dolu 27 Paylaşım, System.String[]

Teknolojinin ve internetin getirdiği en büyük nimetlerden biri de hiç kuşkusuz online alışveriş siteleri. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla almamıza yardımcı olan bu fırsat kimi zaman ise görülenden çok farklı ürünleri satın almamıza sebep oluyor. Bunun gibi tatsız sürprizlerle karşılaşan insanların sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan bir araya getirdiğimiz komik bir seçki ile karşınızdayız.


1#



2#



3#



4#



5#



6#



7#



8#



9#



10#



11#



12#



13#



14#



15#



16#



17#



18#



19#



20#



21#



22#



23#



24#



25#



26#



27#


Komik - İlginç

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış
Siber dolandırıcılar, YouTube fenomenlerinin hesaplarını sahte e-postalarla ele geçirmeye çalışıyor Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın Adanalı genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 10:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Online Alışverişten Çektiğini Hiçbir Şeyden Çekmemiş İnsanların Yaptığı Acı Dolu 27 Paylaşım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]