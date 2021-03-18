Online dil kursuna büyük ilgi - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi'nin açtığı İngilizce kursu başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin 'Bir Dil Bir Hayat' projesi kapsamında online olarak gerçekleştirdiği İngilizce kursuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Eğitimin ilk haftasını verimli bir şekilde öğrenciler, kendilerine böylesine bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Mustafa Dündar, bir yıl sürecek kursa her yaştan vatandaşın katıldığını belirterek, "Bizler kurs sayesinde pandemi döneminde dil eğitiminden uzak kalan ve mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz. Burada öğrencilerimiz, klasik eğitim sisteminden farklı olarak yabancı öğretmenlerle birebir konuşuyor. Şu an 8 grubumuz, 4 hafta süren A1 seviyesindeki eğitimlerden faydalanıyor. Hala talep var" dedi. - BURSA