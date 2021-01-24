Online Diyet Nedir ve Nasıl Yapılır?

Dolunay Diyet ve Beslenme Danışmanlığı Diyetisyeni Tamay Şahin, online diyetin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlattı.

Online diyetin önceden de var olduğunu ancak pandemiyle birlikte daha fazla ortaya çıktığını belirten Şahin, online diyetin yüz yüze beslenmeden farkının, kişinin diyet ofisine gelmemesi ve ölçümleri kendisinin yapması olduğunu söyledi. Ölçümlerin doğru alınması noktasında diyetisyenin kişiyi yönlendirmesinin ve ona eğitim vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Şahin, online diyet için kişilerle bir gün ve saat belirlediğini, kişinin doğru ölçüm alabilmesi için direktifler verdiğini, ilk görüşmede kişinin beslenme alışkanlıklarını, hayat tarzını, yaptığı yanlışlıkları ve alışkanlıkları nasıl iyiye yöneltebileceğini anlamaya çalışıp diğer görüşmelerde belirli bir plan çerçevesinde ilerlediğini ifade etti.

Online diyetle

kilo vermenin son derece mümkün olduğunun altını çizen Şahin, "Yüz yüze her

zaman çok daha faydalıdır ama diyet ofisine gelemeyen ve yine de o diyetisyenle

çalışmak isteyen bir insan online diyeti tercih edebilir." dedi.