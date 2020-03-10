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Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım
1 saat önce
Küresel ölçekte paralı abone sayısını hızla artıran online dizi ve film platformları, toplamda 41.5 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak.
Küresel ölçekte paralı abone sayısını hızla artıran online dizi ve film platformları, toplamda 41.5 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak. 6 büyük platform arasında içeriğe en çok para harcayacak şirket ise Netflix olacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:01
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