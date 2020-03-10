Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım - Son Dakika Ekonomi

Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım

1 saat önce

Küresel ölçekte paralı abone sayısını hızla artıran online dizi ve film platformları, toplamda 41.5 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak.

Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım, System.String[]

Küresel ölçekte paralı abone sayısını hızla artıran online dizi ve film platformları, toplamda 41.5 milyar dolarlık içerik yatırımı yapacak. 6 büyük platform arasında içeriğe en çok para harcayacak şirket ise Netflix olacak.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'te devreye girecek Trump'tan petrol krizine ilişkin ilk yorum geldi

Son Dakika Haberleri
05:06 e-Spor futbolun tahtına oynuyor
05:06 Petroldeki düşüş bu sefer güldürmeyecek
05:06 İş dünyası 'korona mesaisi'nde
05:01 İzmir’in EXPO sevdası bitmedi
05:01 Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 06:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]