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Online eğitimde 10. yılını dolduran Doping Hafıza, Londra'ya açılıyor - Son Dakika

Online eğitimde 10. yılını dolduran Doping Hafıza, Londra'ya açılıyor

23.08.2021 13:56
Online eğitimde 10. yılını dolduran Doping Hafıza, Londra'ya açılıyor, System.String[]

Online eğitimin global anlamda önem kazandığı bu dönemde, teknolojik altyapısı ve interaktif öğrenme modelleriyle Türkiye'de 10. yılını geride bırakan online eğitim uygulamaları sunan Türk markası Doping Hafıza, Londra'ya açılıyor.

Online eğitimin global anlamda önem kazandığı bu dönemde, teknolojik altyapısı ve interaktif öğrenme modelleriyle Türkiye'de 10. yılını geride bırakan online eğitim uygulamaları sunan Türk markası Doping Hafıza, Londra'ya açılıyor.

Doping Hafıza'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında faaliyete geçecek olan İngiltere ofisi ile Doping Hafıza, global platformda da bir Türk markası olarak yerini alacak.

Online eğitim kurumu, Türkiye'de ilk kez kullanılan yapay zeka destekli akıllı test paneli, akıl haritaları, infografikler, rehberlik videoları, velilere özel hazırlanan Gelişim Bilgilendirme Sistemi, soruları videolu çözen Çözücü uygulaması, Reflekslerle Matematik, Serüvenlerle Fen Bilimleri ve Tarih Yolculuğu gibi oyun formatında geliştirilen inovatif eğitim ve konsept derslerle ilerliyor.

Salgınla etkisini gittikçe gösteren online eğitim modelleri benzerlik gösterse de Türkiye'de ilk kez kullanılan yapay zeka destekli akıllı test paneli, oyunlaştırma teknikleri ile de ön plana çıkıyor. Çocuklar eğlenirken öğreniyor, aynı zamanda pedagojik altyapısıyla da velileri mutlu ediyor. Aynı zamanda tüm derslerle dijital ortamda kişiselleştirilmiş çalışma programı gibi sektörde ilk kez uygulanan metotlarla YKS, LGS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara yönelik özel eğitimler kurgulanıyor.

Yapay Zeka, Türkiye, Londra, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Online eğitimde 10. yılını dolduran Doping Hafıza, Londra'ya açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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