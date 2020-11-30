Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti - Son Dakika

Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti

30.11.2020 15:29
Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti, System.String[]

Malatya'da online Karate Kata şampiyonası yapıldı.

Malatya'da online Karate Kata şampiyonası yapıldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Karate Kata şampiyonası çekişmeli geçti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 23 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Karate, Bay-Bayan Ferdi Kata Müsabakaları gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda derece yapan öğrenciler şöyle:

"2004 - 2009 doğumlu erkeklerde Mostafa Saharifi birinci, Ömer Topal ikinci ve Uğurkan Süner ile Yağız Özçelik üçüncü oldu. Bayanlarda ise Melike Gülşen birinci, Nilay Fırat ikinci ve Yaren Özer ile Zehra Yıldırım üçüncülüğü elde etti. 2010-2012 doğumlu erkeklerde Kerem Gülşen birinci, Miraç Doğan ikinci ve Tahir Karademir ile Hamza Gelgel üçüncü oldu. Bayanlarda ise İrem Kaynak birinci, Elif Kav ikinci ve Azra Aksoy ile Yağmur Özçelik üçüncülüğü elde etti." - MALATYA

Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti
Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti

Koronavirüs, Malatya, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Seda Vural, koronavirüse yakalanan eşi Yılmaz Vural hakkında son bilgileri paylaştı Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki
Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı         
15:17
Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı         
14:51
53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı 53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı         
14:41
Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi         
14:34
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi         
13:09
Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu         
12:21
Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen "mini meyve" görenleri şaşırtıyor         
12:02
Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı         
11:58
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak         
11:02
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 16:05:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei