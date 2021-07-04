Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesi içerisinde yer alan İnovasyon Merkezi, Association for Coaching işbirliğiyle gerçekleştirdiği online koçluk programı sona erdi. 22 girişimcinin yer aldığı program 2 ay sürdü.

Muratpaşa Belediyesi'nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM, covid-19 pandemisi dolayısıyla zor bir dönemden geçen girişimcilere yönelik başlattığı koçluk programı sona erdi. Association for Coaching Antalya koordinatörlüğündeki projede, önce 22 girişimciye koçluk seansı verecek 22 koç belirlendi ve ardından 'Belirsizlikle başa çıkma ve işlerini yönetme' başlığında online programlar başladı. İki ay süren programda girişimcilerin pandemi sürecinde işleri, projeleri ve girişimleriyle ilgili karşılaştıkları zorluklar, engeller ve yaşadıkları problemler koçluk bakış açısıyla değerlendirildi, girişimcilere belirsizleri yönetmeyle ilgili yeni bakış açıları kazandırıldı. - ANTALYA