Online Kodlamada Yaz Dönemi Başlıyor - Son Dakika

02 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Online kodlamada yaz dönemi başlıyor

BASIN BÜLTENİ

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online yaz dönemi eğitimleri 21 Haziran'da başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi nedeniyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinde online (Canlı) olarak yapılacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 21 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Mobil Uygulama Yapımı (MIT INVERTOR), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi ve Code. org ile kodlamaya giriş olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor.

Son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 Cuma olan programın kayıt linkleri ve ders programı şöyle:

Yaz Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr)

Son başvuru tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma

Eğitimlerimiz: ( 21 Haziran-16 Temmuz 2021) MIT INVENTOR MOBİL UYGULAMA OLUŞTURMA

Blok tabanlı mobil uygulama geliştirme platformu. Bu uygulama ile günlük hayatta mobil cihazlarda kullanılan uygulamaların nasıl yapıldığının temelleri atılacaktır. Bilgisayarı, tableti olan tüm öğrenciler için uygundur. 11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

ARDUINO ROBOTİĞE GİRİŞ VE ALGORİTMA EĞİTİMİ

Algoritma becerileri Arduino ile somutlaştırılarak,

Tincercad Simülasyon ekranı ve Arduino IDEsi ile entegreli şekilde dersler işlenecektir.

Arduinosu olan olmayan tüm öğrenciler için uygundur. Bilgisayarı, tableti olan tüm öğrenciler için uygundur. 11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

CODE. org ile KODLAMAYA GİRİŞ

Code. org çevrimiçi uygulaması ile kodlamanın temellerini atar. Problem çözme, analitik düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanır. Bilgisayarı, tableti olan tüm öğrenciler için uygundur.

7-10 yaş( 2014-2011) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

Yaz Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI