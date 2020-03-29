Online konserde düet sürprizi
6 saat önce
Hünel, önceki akşam evinden gerçekleştirdiği canlı yayında hem kendi seçtiği eserleri hem de sevenlerinin istediği şarkıları seslendirdi.
Hünel, önceki akşam evinden gerçekleştirdiği canlı yayında hem kendi seçtiği eserleri hem de sevenlerinin istediği şarkıları seslendirdi. "Ben yaklaşık 14 gündür evdeyim" diyen sanatçının yayınına abisi oyuncu Saruhan Hünel de katıldı. İki kardeş "Nasip Değilmiş" ve "Dostum Dostum" şarkılarında düet yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:35
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