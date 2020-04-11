Online market uygulamaları sokağa çıkma yasağı süresince hizmet verecek - Son Dakika

2 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde online market uygulamaları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini sürdürecek.



Dün akşam saatlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kapsamda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi uyarınca valiler tarafından ek tedbirlerin alınması belirtilmiş ve bazı istisnalarla birlikte ürün veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar istisna tutulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar "İstegelsin" "banabi" ve "getir" gibi yeni nesil online market uygulamalarından yararlanabilirken yasak kapsamına giren şehirlerde yaşayanlar, uygulamalarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Sabah saatlerinde sokaklar boşalırken "istegelsin", "banabi" ve "getir" gibi uygulamalarının saha çalışanları, vatandaşlara acil gıda hizmeti ulaştırmaya başladı. Ekipler, 48 saat boyunca acil gıda tedariği yapmaya devam edecek. - İSTANBUL