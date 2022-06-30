Online moda alışverişinde sosyal medyanın payı artıyor

ABD Merkezli Accenture'un yaptığı araştırmaya göre, 2021 yılında 492 milyar dolar olan küresel sosyal alışveriş pazarının önümüzdeki yıllarda yüzde 26'lık bir büyüme yapacağı öngörülüyor. E-ticarette sosyal medya etkisinin arttığına dikkat çeken modacı Havva Yılmaz yaptığı açıklamada, "E-ticaret hacminin genişlemesiyle birlikte alışveriş oranlarında sosyal medyanın etkisi çok önemli hale geldi. Biz de bu vizyonla hareket ederek kendi markamızın pazarlama odağına sosyal medyayı aldık" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bireylerin günlük yaşamındaki alışkanlıkları değişim gösterdi. Özellikle dijital alanda yaşanan dönüşüm giderek etkisini artırdı. Yaşanan bu değişimler ise insanların alışveriş yönelimlerini de etkiledi. ABD Merkezli Accenture yaptığı bir araştırmada, 2021 yılında sosyal alışveriş pazarının 492 milyar dolar olduğunu aktardı. Bu pazarın yakın gelecekte yıllık yüzde 26'lık bir büyüme gerçekleştireceği ve sosyal pazarın 2025 yılında 1.2 trilyon dolara erişeceği öngörüldü.

SOSYAL MEDYADAN YAPILAN ALIŞVERİŞLERİN PAYI ARTIYOR

Statista tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre ise doğrudan sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerin, e-ticarette giderek artan bir paya sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca eMarketer'ın 2000'den fazla insanın davranışlarını analiz ederek hazırladığı raporda da jenerasyonların moda alışverişlerindeki sosyal medya etkisi incelendi. Yapılan araştırmada 14-24 yaş aralığındaki kişilerin yüzde yüzde 55,2 'si, yaptığı alışverişleri tamamen sosyal medya kaynaklı etkileşimle gerçekleştiğini ifade etti.

"SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ ÖNEMLİ HALE GELDİ"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan modacı ve girişimci Havva Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl e-ticaret sektöründe en yüksek payın sahibi yine giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorisi oldu. E-ticaret hacminin genişlemesiyle birlikte alışveriş oranlarında sosyal medyanın etkisi çok önemli hale geldi. Yapılan araştırmalara göre bu etkinin 2025 yılına geldiğimizde özellikle moda dünyası için yaklaşık yüzde 17'sini temsil edeceği öngörülüyor. Biz de bu vizyonla hareket ederek kendi markamızın pazarlama odağına sosyal medyayı aldık" dedi.

"ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPMAYI TERCİH EDİYORLAR"

Genç nüfusa hitap ettiklerinin altını çizen Yılmaz, "Ülkemizdeki genç kitlenin alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında, geleneksel mağazalar yerine online alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Bunu yaparken de özellikle sosyal medyayı daha çok ürün inceleyebilecekleri indirim ve kampanyaları takip edebilecekleri bir platform olarak görüyorlar. Tüketim alışkanlıklarındaki bu değişim bizim de pazarlama stratejilerimizi belirliyor" ifadelerine yer verdi.