Online müzayedede Erol Akyavaş'ın

Artam Antik AŞ tarafından düzenlenen "339" numaralı internet müzayedesinde ünlü ressamların eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Aralarında Abidin Dino, Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Fikret Mualla, Avni Arbaş, Nuri İyem, Mehmet Gün, Erol Akyavaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Selim Turan, Burhan Uygur, Mübin Orhon, Neşe Erdok, Orhan Peker ve Ergin İnan'ın bulunduğu birçok ressamın toplam 139 adet tablosu müzayedede yer aldı.

Müzayede sonucunda en yüksek fiyattan alıcı bulan eser, ressam ve mimar Erol Akyavaş'ın "Göreme" adlı eseri oldu. Tuval üzerine 105'e 165 cm ölçülerinde olan yağlı boya eser, 467 bin liraya satıldı.

Empresyonist akımın Türkiye'deki sanatçılarından aynı zamanda Türk resim tarihinin büyük ustalarından biri olarak gösterilen Hikmet Onat'ın 1952 tarihli peyzaj eseri de 238 bin liradan satışa çıkarak, 300 bin liradan alıcı buldu.

Ressam ve fotoğraf sanatçısı Burhan Doğançay'ın 2002 tarihli "Vote Sept. 15" adlı tuval üzerine karışık teknik eseri ise 252 bin liradan alındı.

Seramik ve ahşap eserlerin de yer aldığı müzayede de ayrıca Mehmet Güleryüz'ün 1986 tarihli "Kaplan Adamın Karısı" adlı eseri ile Fausto Zonaro'nun peyzaj eseri 300 bin liradan, Devrim Erbil'in " İstanbul'un İki Yakası" adlı eseri 220 bin liradan, Canan Tolon'un "Untitled" başlıklı yapıtı 230 bin liradan, Leonardo de Mango'ın 1906 yapımı yine İstanbul peyzajı ile Germain Fabius Brest'in peyzaj eseri 150 bin liradan satışa sunuldu.