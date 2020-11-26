Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi - Son Dakika

TechRadar'da yer alan habere göre, 300 bin Spotify hesabı hacker'lar tarafından ele geçirildi.

Hack'lenen veritabanında e-posta adresleri, şifreler ve diğer kullanıcı bilgileri yer alırken, toplamda 72 GB'lık Spotify kullanıcı verisi bulunuyor.

ELE GEÇİRİLEN HESAPLARIN ÇOĞU ÜCRETLİ ABONE

Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü 'premium' yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait.

Spotify yetkilileri, olayın ardından, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini ve aynı şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını önerdi.