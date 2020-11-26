Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi - Son Dakika

Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi

26.11.2020 13:05
Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi, System.String[]

Bilgisayar korsanları bu kez İsveç merkezli online müzik servisi Spotify'ı hedef aldı. İlk belirlemelere göre 300 bin hesap hack'lendi.

TechRadar'da yer alan habere göre, 300 bin Spotify hesabı hacker'lar tarafından ele geçirildi.

Hack'lenen veritabanında e-posta adresleri, şifreler ve diğer kullanıcı bilgileri yer alırken, toplamda 72 GB'lık Spotify kullanıcı verisi bulunuyor.

Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi

ELE GEÇİRİLEN HESAPLARIN ÇOĞU ÜCRETLİ ABONE

Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü 'premium' yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait.

Spotify yetkilileri, olayın ardından, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini ve aynı şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını önerdi.

Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi

Spotify, Hacker, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi - Son Dakika


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