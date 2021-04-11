Online Ödeme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar!

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, online ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Tüketicilerin, alınacak ürünün web sitesine bakmalarını, sattığı ürünün yorumlarına ve puanlarına bakmalarını, ürünün fiyatının sitede belirtilen fiyatla uyuşup uyuşmamasına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Ödeme türü olarak kredi kartını tavsiye eden Tombul, kartla ödeme sistemleri kuralları gereğince olası bir kötü durumla karşılaşıldığında chargeback mekanizmalarıyla itirazda bulunulabileceğini, haklı olunduğu taktirde paranın geri alınabileceğini belirtti.

Ödeme kuruluşlarının müşteriye pos verirken, web sitesinin hazır olup olmadığına, iletişim bilgisine, ulaşılabilirliğine, cevap verilebilirliğine, cep telefonu denemelerine, sattığı ürünlerine, sattığı ürünlerin fiyatlarındaki tutarlılığa, sattığı ürünün legalliğine baktıklarını söyledi.

Ödeme kuruluşların, yeni bir müşteriyi içeriye alırken kontrollü bir şekilde aldığını, günlük kontrolle ve anlık kontrolle tüketicilerin kötü bir sürprizle karşılaşmasını engellemek istediklerine vurgu yaptı.