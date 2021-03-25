Online ortamda işaret dili çevirisiyle satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Online ortamda işaret dili çevirisiyle satranç turnuvası düzenlendi

25.03.2021 12:14
Online ortamda işaret dili çevirisiyle satranç turnuvası düzenlendi, System.String[]

İstanbul Kent Üniversitesi, simultane işaret dili çevirisi ile online satranç turnuvası düzenledi.

İstanbul Kent Üniversitesi, simultane işaret dili çevirisi ile online satranç turnuvası düzenledi. Turnuva il eş zamanlı olarak satranca yönelik bir de söyleşi yapıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından 20 Mart'ta online ortamda satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya, Satranç Eğitmeni Turgay Seçkin Serpil, Satranç Milli Takım Oyuncusu Handenur Şahin ve Satranç Tarihi Yazarı Selim Çıtak katıldı.

Canlı yayın sırasında üniversiteden Klinik Psikolog ve İşaret Dili Uzmanı Aylin İpek Timur tarafından simultane olarak işaret dili çeviri yapıldı.

Konuyla ilgili sosyal medyada hesaplarından paylaşımda bulunan Uluslararası Satranç Federasyonu, işaret dili çevirisi ile gerçekleşen turnuvayı 'benzersiz bir canlı yayın olarak' niteledi. Türkiye Satranç Federasyonu da turnuvadan 'örnek bir canlı yayın' olarak bahsetti.

Turnuva hakkında konuşan Satranç Eğitmeni Turgay Seçkin Serpil, yayının bu alanda öncü olmasına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Umarım daha büyük turnuvaların da işaret dili simultane çeviri ile olmasının önü açılır. Yakın zamanda yazdığım 12 adımda satranç öğreniyorum kitabı ile de Türkiye Satranç Federasyonu'nun ödül alması mutluluk verici. Yazdığım görme engelliler için antrenörlük metodoloji kitabı, bu eserleri ve yayınları beraber değerlendirmek lazım. Umarım Kent Üniversitesi ile yapacağımız projeler ile daha da erişilebilir bir dünya için adımlar atacağız kanısındayım."

"GLOBAL ANLAMDA MODEL TEŞKİL EDİYOR"

Türk İşaret Dili çevirisi ile turnuvaya katkı sağlayan İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nden Klinik Psikolog Aylin İpek Timur, "Hem üniversitemiz hem de Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından desteklenen çok değerli konukları ile üstün nitelikle gerçekleşen online satranç turnuvasının ülkemizde ve dünyada sağır ve işitme engelli bireylerin hayata tam ve eşit katılımı ve de erişilebilirlik konusunda üstlendiği misyon ile global anlamda çok değerli bir model teşkil ettiği görüşündeyim. Bu etkinlik ile dünyadan seksen bir ülkenin imzalamış olduğu 'Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi' gereğini yerine getirdik. Turnuvaya destek veren tüm kişi ve kurumlara özellikle konuda uzun süredir çalışmaları ve çabaları süren satranç eğitmeni Turgay Seçkin Serpil'e özel teşekkürlerimi iletirim" dedi.


Online ortamda işaret dili çevirisiyle satranç turnuvası düzenlendi

İstanbul Kent Üniversitesi, İşaret Dili, Milli Takım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Online ortamda işaret dili çevirisiyle satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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