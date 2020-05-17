Online pilates eğitimleri sürüyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından evde sağlıklı şekilde spor yapılmasını teşvik etmek için hazırlanan görüntülü pilates eğitimleri, yeni videolar ile sürüyor.



Tepebaşı Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde günlerini evlerinde geçiren vatandaşların, sağlıklı şekilde zaman geçirebilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ara verilen pilates eğitimleri de vatandaşlar için online olarak gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen pilates eğitimleri, youtube platformu üzerinden izlenmeye devam ediyor.



Eğitimler, Tepebaşı Belediyesi'nin "https://www.youtube.com/tepebasibld" adresindeki resmi youtube kanalından izlenebiliyor. - ESKİŞEHİR