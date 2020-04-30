Online platformda kariyer planlama fırsatı geliyor - Son Dakika
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Online platformda kariyer planlama fırsatı geliyor

6 saat önce

Koronavirüsün yarattığı endişeli ortam üniversite adayı öğrencilerin kariyer planlamalarında kararsızlık yaşamalarına neden olurken, online platformlara taşınan kariyer planlama programları ise bu soruna çözüm sunuyor.

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Koronavirüsün yarattığı endişeli ortam üniversite adayı öğrencilerin kariyer planlamalarında kararsızlık yaşamalarına neden olurken, online platformlara taşınan kariyer planlama programları ise bu soruna çözüm sunuyor. Dijital ortamda gerçekleştirilecek olan 'Geleceğine Ara Verme' programıyla ilgili bilgi veren Öğrenci Kaynakları ve Tanıtım Direktörü Eray Mazanoğlu, sınavlar ve kariyer planlaması hakkında önemli bilgiler verdi.

Korona virüs sürecinde kariyerlerine yön vermekte zorlanan ve kararsızlık yaşayan aday öğrenciler için 'Kariyer Günleri' programı, online platform üzerinden hizmet vermeye hazırlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından hayata geçirilen 'Geleceğine Ara Verme' programı aracılığıyla öğrenci, ilgilendiği meslekleri, mesleğin potansiyelini ve mesleğin bugünü ve 10 yıl sonrasında geçireceği değişikliği bölümün ilgili akademisyenleri ve dekanlarıyla değerlendirebilecek. 44 meslek bilgilendirilmesini içeren ve 2-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan programa katılmak isteyen öğrencilerin https://aday.bau.edu.tr/kariyergunleri adresinde yer alan formu doldurmaları yeterli. Tüm aday öğrencilere açık olan program hakkında BAU Öğrenci Kaynakları ve Tanıtım Direktörü Eray Mazanoğlu bilgi verdi.

KARİYER ODALARINDA AKADEMİSYENLERLE CANLI GÖRÜŞME FIRSATI

Online kariyer günleri hakkında bilgi veren Eray Mazanoğlu, "Öğrenciler şuanda farklı bir süreç içinde olsalar bile hız kesmeden YKS sınavına hazırlanmaya devam ediyor. Geleceği adına hazırlandığı bu sınav sonrasında geleceği adına yapacağı tercihler öğrencinin kafasında net değil. Çevrenin, hızla değişen dünyanın ve bilginin de bunda payı büyük. Kariyer günlerinin önemi de işte burada ortaya çıkıyor. Öğrenci bu programlar sayesinde kararsızlık yaşadığı tüm sorunları işin uzmanı ile konuşma fırsatı buluyor. Amacımız, öğrencilerimizin kendi ilgi-yetenek ve kişiliklerine uygun olan yaşamlarında onları mutlu edecek bir bölüme yerleşmelerini sağlamak. Bu amaçla yaptığımız 'BAU Kariyer ve Meslekler Günü' programında her gün için bir 'Kariyer Odası' açılacak. 44 bölüm meslek tanıtımı, akademisyenlerimiz tarafından dijital platformda gerçekleştirilecektir. Uygulamamız, belirlenen günlerde tek oturum olarak bir odada kesintisiz olarak devam edecektir. Her bölüm için program saati aday öğrenci ile paylaşılacak olan link ile 'Adobe Connect' programı üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk 20 dakika, bölüm bilgilendirilmesi olacak ardından 20 dakika ise soru cevap bölümü olarak kullanılacak ve öğrencinin merak ettiği sorular akademisyenlerimiz tarafından yanıtlanacaktır" dedi.

"SINAVIN KOLAYLIĞI YA DA ZORLUĞU ÖNCEKİ SINAVLARLA AYNI OLACAK"

Korona virüs sürecinin sınava hazırlanan öğrencilerde zorlanmalara sebep olduğunu belirten BAU Öğrenci Kaynakları ve Tanıtım Direktörü Eray Mazanoğlu, gerçekleştirilecek üniversite sınavı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu;

"Yıllardır geleneksel hazırlık modelleri vardı. Okul, kurs, ders ve testler gibi. Bütün bunlar belirli saatlerde ve belirli ortamlarda gerçekleşirdi. Şimdi yeni bir hazırlanma sistemine geçmek zorunda kaldılar. Ne kadar online destek alsalar da kendilerini disipline etme, çalışma planlarını gerçekleştirme, iç motivasyonlarını sağlama gibi sorumluluklar üstlendiler. Bu sıra dışı hazırlık sürecinin şuan onları zorladığını söyleyebiliriz. Evdesiniz ve kendi kendinesiniz. Geleneksel hazırlığın dışına birden çıkmak kolay olmuyor. Evde olmakla beraber sosyal medya kullanımı da arttı tabi ki. Gençler dünyayı ve çevreyi zaten oradan takip ediyordu. Oraya baktığınızda da doğru ya da yanlış çok fazla bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Sınava dair de pek çok söylem sosyal medyada yayılıyor. Böylece öğrencilerin kafası daha çok karışıyor. Sınavın daha zor ya da kolay olacağına dair fikirler de dolanıyor sosyal medyada ama gerçek şu; sınav, korona virüs olmasaydı ne olacaksa yine aynı sınav olacak. Kolay ya da zorluğuna dair her şey aynı. Sadece yapılacağı tarih değişti. Dolayısıyla zor ya da kolay olması bakımından her zamanki gibi olacak. Sınavda farklılık şu, bu farklı ve her zaman bildiğimiz hazırlık sürecinin dışındaki yeni duruma çabucak adapte olup kendi hazırlığını evde en iyi yapanlar başarılı olacaklar. Adapte olamayanlar maalesef elenecekler. Korona öncesi olduğu gibi. Değişime adapte olanlar ayakta kalacak."


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Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:46 Kaynak: DHA


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