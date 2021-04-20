Online 'profil analizi' eğitimi - Son Dakika

Online 'profil analizi' eğitimi

20.04.2021 11:14
Online 'profil analizi' eğitimi, System.String[]

Öğrenci-öğretmen diyaloğunun sağlanmasına katkıda bulunmak ve kişisel iletişimde algı süreçlerini güçlendirmek amacıyla 'Biyometrik Yüz Okuma ve Profil Tanımlama' eğitimleri düzenledi.

Öğrenci-öğretmen diyaloğunun sağlanmasına katkıda bulunmak ve kişisel iletişimde algı süreçlerini güçlendirmek amacıyla 'Biyometrik Yüz Okuma ve Profil Tanımlama' eğitimleri düzenledi. Eğitim programı, pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

Altınbaş Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ortaöğretim ve liselere yönelik olarak düzenlenen programa İstanbul genelinden 500 lise branş ve rehber öğretmen katıldı. Program, eğitimde kalite ve verimin yükseltilmesini amaçlıyor.

"UZAKTAN EĞİTİMDE VERİMİ ARTIRIYOR"

Gerçekleştirilen eğitim programı hakkında bilgi veren Profil Analisti, Psikodilbilimci Mehmet Fatih Hanoğlu, profil analizi eğitimlerinde amacın katılımcıların gerek sözlü gerekse sözsüz iletişim içerisinde oldukları her alanda kendileri ve karşılarındaki bireyleri daha kolay anlamalarını sağlamak olduğunu, pandemiyle birlikte yoğunlaşan uzaktan eğitim sürecinde bunun daha önem kazandığını vurguladı.

Beden dili ve iletişim tekniklerinin öğrenme sürecinde sağladığı motivasyonla eğitim ortamında ulaşılmak istenen hedeflerin daha kolay bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Hanoğlu, "Profil analizi eğitimlerimiz, öğrenme-öğretme sürecinin verimliliği arttıran, öğrenme-öğretme sürecini hızlandıran pozitif bir etki sağlıyor. Ayrıca bu eğitimler, karşımızdaki bireylerin potansiyelini ve kişiliğini anlamaya dönük analizler de içerdiği için eğitmen ve öğretmenlere mesleki gelişimleri açısından kalıcı yararlar da sağlıyor" ifadelerini kullandı. Bu yararların aynı zamanda uzaktan eğitim süreci için de geçerli olduğunu belirten Hanoğlu, "Öğretmenler özellikle ekran başında öğrencilerin yüz, mimik, jest, konuşma şekilleri ve konuyla ilgili tepkilerini analiz edebilmeli. Varsa huzursuzluklarını, streslerini, öğrenme anındaki sıkıntılarını anlayabilmeli. Potansiyellerini ve öğrenme motivasyonlarını bilerek öğrencilerine yaklaşmalı. Profil analizi, uzaktan eğitimde yaşanan güçlüklerin başında gelen duygusal transferin minimum olması sorununu da aşmaya destek oluyor." dedi.

ETKİLİ BİR ONLİNE DERS İÇİN TÜYOLAR

Eğitmenin ekran karşısında yüz ve mimiklerini, beden dilini ve ses tonunu etkili kullanmasının öğrencinin dikkatini toplamasına yardımcı olacağını ifade eden Hanoğlu, profil analizi eğitimleri alan eğitmen ve öğretmenlerin, özelikle yaşanan pandemi sürecinde hem kendilerine hem öğrencilerine daha çok yarar sağladıklarını belirterek ekran başında ders anlatma sınavı veren öğretmenlere ise şu önerilerde bulundu: "Ciddi olma kaygısıyla surat asmayın, gülümsemek pozitif bir açılım sağlar. Ekran başında kambur durmayın,  ellerinizi ve kollarınızı birbirine bağlamadan ekranda ellerinizi göstermekten çekinmeyin. Olumsuz bir intiba bırakmamak adına kıyafet ve aksesuarlarınızla sürekli oynamayın".


Online 'profil analizi' eğitimi
Online 'profil analizi' eğitimi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Fatih, İstanbul, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Online 'profil analizi' eğitimi - Son Dakika


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