Üye Girişi
Online ruhsat başvurusu Esnaf Odaları Birliğine tanıtıldı - Son Dakika

Online ruhsat başvurusu Esnaf Odaları Birliğine tanıtıldı

22.06.2021 16:55
Online ruhsat başvurusu Esnaf Odaları Birliğine tanıtıldı, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret ederek belediyenin esnafa yönelik uygulamaya koyduğu online ruhsat ile imar ve mesafe uygunluk başvuru işlemlerini, hazırlanan sunum eşliğinde tanıttı.

Başkan Batur, işyeri açmada büyük kolaylık sağlayan online hizmet ile esnafın ruhsat işlemlerini hızlıca bitirip işletmelerini açmaları için yanlarında olduklarını ve esnafı desteklediklerini bir kez daha vurguladı.

Konak Belediyesi'nin İşyeri Ruhsat, İmar Uygunluk ve Mesafe Uygunluk başvurularını dijital ortama taşıması ve işlemleri online hale getirmesinin ardından, hizmetin tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde bir sunum gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, uygulamayı hazırlayan ekibi ile birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret ederek Türkiye'de ilk kez uygulanan online başvuru hizmetinin detaylarını aktardı. Başkan Batur, hem esnaf odaları ile hem de Esnaf Odaları Birliği ile çok iyi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ortak akıl vurgusu yaptı.

Örnek çalışma

Esnafın ruhsat işlemlerini en kısa ve kolay şekilde tamamlayarak bir an önce işlerine başlamalarını istediklerini dile getiren Başkan Batur, esnafa yönelik online ruhsat başvurunun örnek bir çalışma olacağına dikkat çekerek, "Konak Belediyesi olarak İzmir Esnaf Odaları Birliği ve esnaf odalarımızla beraber iyi çalışmalar yürütüyoruz. Ortak akılla projeler üretiyoruz. Bu yaptığımız çalışmanın da kentimize ve Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olduğunu bildiğimiz için heyecanla size takdim edelim dedik. Esnaf kardeşlerimizin işlerini kolaylaştıralım, destek olalım, yanlarında yer alalım dedik. Sizin de bu yaptığımız hizmetin vatandaşa, esnafa doğru şekilde iletilmesi ve bundan faydalanması noktasında bize katkınız büyük olacaktır" diye konuştu.

Esnafa kolaylık

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da online ruhsat başvurusunun yaygınlaşması ve gelişmesi için tanıtımını yapacaklarını belirterek, "Bugüne kadar Konak Belediyesi ile Birliğimiz iki kardeş gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmada da Esnaf Odaları Birliğinin üzerine ne düşüyorsa yapacağız ki esnafımız bu hizmeti daha etkin, daha rahat kullanabilsin. Bana göre Türkiye'de ilk olan bir çalışma. İnsanların işyeri açmasında kolaylık sağlayacak bu çalışmanın yapılmasından dolayı başta Belediye Başkanımız Abdül Batur olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de ilave etmemiz gereken bir şey varsa fikrimizi söyleyeceğiz. Kentimizde esnafımıza, sanatkarımıza katkı koyabilecek ve herkes tarafından izlenebilecek bu çalışmayı toplumla paylaşmak istiyoruz" dedi.

İlk ruhsatlar başkan elinden

Konak Belediyesi'nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabilen İşyeri Ruhsat, İmar Uygunluk ve Mesafe Uygunluk başvuruları hakkında sunumu beraber izleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, sunumun ardından hizmetin gelişmesi için fikirlerini paylaştı. Esnafın zorluk yaşamaması için Esnaf Odaları Birliğinde kayıtlı olan meslek dalları ile başvuruda yer alan meslek dallarının karşılaştırılarak eksik var ise tamamlanmasına karar verildi. İşletmelerin faaliyetini ifade eden, tanım ve sınıflandırmasını sağlayan NACE kodlarının da ortak kullanılması kararlaştırıldı. Öte yandan hizmetin tanıtımının sağlanması için billboardlardan duyurulacak ve tüm esnaf odalarına broşür dağıtılacak. Online başvuru ile alınan ilk ruhsatları ise Başkan Batur ve Zekeriya Mutlu esnafa birlikte teslim edecek.

Esnaf ve Sanatkarlar, Abdül Batur, İzmir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Online ruhsat başvurusu Esnaf Odaları Birliğine tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş 16:48 Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir 16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir Müsilaj, Darıca'yı kapladı! Yetkililer denize girmeyi yasakladı 16:33 Müsilaj, Darıca'yı kapladı! Yetkililer denize girmeyi yasakladı
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı 16:22 Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi 16:08 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı 15:36 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
16:34 Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi
16:22 Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
16:07 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
16:07 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
16:06 Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor
16:05 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi         
16:59
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor         
16:46
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi         
16:34
Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti         
16:22
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC         
16:08
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi         
16:06
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Deniz salyasına karşı yeni yöntem! İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı Deniz salyasına karşı yeni yöntem! İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı         
13:32
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 17:05:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Online ruhsat başvurusu Esnaf Odaları Birliğine tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement