Online ruhsat başvurusu Esnaf Odaları Birliğine tanıtıldı - Son Dakika

Başkan Batur, işyeri açmada büyük kolaylık sağlayan online hizmet ile esnafın ruhsat işlemlerini hızlıca bitirip işletmelerini açmaları için yanlarında olduklarını ve esnafı desteklediklerini bir kez daha vurguladı.

Konak Belediyesi'nin İşyeri Ruhsat, İmar Uygunluk ve Mesafe Uygunluk başvurularını dijital ortama taşıması ve işlemleri online hale getirmesinin ardından, hizmetin tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde bir sunum gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, uygulamayı hazırlayan ekibi ile birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret ederek Türkiye'de ilk kez uygulanan online başvuru hizmetinin detaylarını aktardı. Başkan Batur, hem esnaf odaları ile hem de Esnaf Odaları Birliği ile çok iyi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ortak akıl vurgusu yaptı.

Örnek çalışma

Esnafın ruhsat işlemlerini en kısa ve kolay şekilde tamamlayarak bir an önce işlerine başlamalarını istediklerini dile getiren Başkan Batur, esnafa yönelik online ruhsat başvurunun örnek bir çalışma olacağına dikkat çekerek, "Konak Belediyesi olarak İzmir Esnaf Odaları Birliği ve esnaf odalarımızla beraber iyi çalışmalar yürütüyoruz. Ortak akılla projeler üretiyoruz. Bu yaptığımız çalışmanın da kentimize ve Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olduğunu bildiğimiz için heyecanla size takdim edelim dedik. Esnaf kardeşlerimizin işlerini kolaylaştıralım, destek olalım, yanlarında yer alalım dedik. Sizin de bu yaptığımız hizmetin vatandaşa, esnafa doğru şekilde iletilmesi ve bundan faydalanması noktasında bize katkınız büyük olacaktır" diye konuştu.

Esnafa kolaylık

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da online ruhsat başvurusunun yaygınlaşması ve gelişmesi için tanıtımını yapacaklarını belirterek, "Bugüne kadar Konak Belediyesi ile Birliğimiz iki kardeş gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmada da Esnaf Odaları Birliğinin üzerine ne düşüyorsa yapacağız ki esnafımız bu hizmeti daha etkin, daha rahat kullanabilsin. Bana göre Türkiye'de ilk olan bir çalışma. İnsanların işyeri açmasında kolaylık sağlayacak bu çalışmanın yapılmasından dolayı başta Belediye Başkanımız Abdül Batur olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de ilave etmemiz gereken bir şey varsa fikrimizi söyleyeceğiz. Kentimizde esnafımıza, sanatkarımıza katkı koyabilecek ve herkes tarafından izlenebilecek bu çalışmayı toplumla paylaşmak istiyoruz" dedi.

İlk ruhsatlar başkan elinden

Konak Belediyesi'nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabilen İşyeri Ruhsat, İmar Uygunluk ve Mesafe Uygunluk başvuruları hakkında sunumu beraber izleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, sunumun ardından hizmetin gelişmesi için fikirlerini paylaştı. Esnafın zorluk yaşamaması için Esnaf Odaları Birliğinde kayıtlı olan meslek dalları ile başvuruda yer alan meslek dallarının karşılaştırılarak eksik var ise tamamlanmasına karar verildi. İşletmelerin faaliyetini ifade eden, tanım ve sınıflandırmasını sağlayan NACE kodlarının da ortak kullanılması kararlaştırıldı. Öte yandan hizmetin tanıtımının sağlanması için billboardlardan duyurulacak ve tüm esnaf odalarına broşür dağıtılacak. Online başvuru ile alınan ilk ruhsatları ise Başkan Batur ve Zekeriya Mutlu esnafa birlikte teslim edecek.