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Online ruhsatlar başkanlardan teslim - Son Dakika

Online ruhsatlar başkanlardan teslim

04.08.2021 10:17
Online ruhsatlar başkanlardan teslim, System.String[]

Konak Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez uygulanan hizmetinden yararlanarak online ruhsat alan esnaflar, belgelerini de başkanların elinden aldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu esnafı dolaşarak, belgelerini teslim etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, belediyenin geçtiğimiz haziran ayında başlattığı online ruhsat hizmetinden yararlanarak ruhsatlarını alan Konaklı esnaflara belgelerini elden teslim etti.

Başkan Batur, Başkan Zekeriya Mutlu'yla birlikte online ruhsat alan esnafları işyerlerinde ziyaret etti. İlk belge Kemeraltı Şarküteri dükkânı açılışında SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı ve SGK müdürlerinin de katıldığı törenle verildi. Ardından bir turizm acentesi, işitme cihazı dükkânı ve börekçi dükkânına gidilerek, işyeri sahiplerine belgeleri teslim edildi. Tüm işlemlerini, Türkiye'de ilk kez uygulanan hizmetten yararlanarak online başvuruyla, belediyeye gitmeden tamamlayan esnafa ruhsatlarını bizzat veren başkanlar, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Batur, esnafa uygulamayla ilgili görüşlerini de sordu. Hizmetin büyük bir kolaylık sağladığını söyleyen esnaflar, işlemleri belediyeye gitmeden, hızla yapılabildiklerine dikkat çekerek Başkan Batur'a teşekkür etti. Esnaflar, hizmetin özellikle pandemi sürecinde daha da önemli olduğu görüşünü de Batur'la paylaştı.

Esnaf memnun

Hizmetin esnaf dostu bir uygulama olarak başlatıldığına işaret eden Batur ise "Dijital çağda yaşıyoruz. Birçok hizmet zaten artık dijital dünyaya kayıyor ve bu beraberinde büyük kolaylıklar da getiriyor. Pandemi de bu süreci hızlandırdı. Biz de mümkün olduğunca çok hizmetimizi, vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak adına online olarak da vermeye çabalıyoruz. Bugün esnafımızın da memnun olduğunu görüyoruz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Hizmetimiz amacına ulaştıysa ne mutlu bize. Esnaf zaten pandemiden en büyük yarayı aldı, zor zamanlar geçirdi. Bir de biz onları yormak istemiyoruz. Amacımız belediye işlerinde onlara kolaylık sağlamak. İşlerini hemen halletsinler ve bir an önce dükkânlarını açsınlar istiyoruz. Bizim işimiz, esnafımızın işini kolaylaştırmak. Biz Konak'a hizmet için geldiğimizi söylemiştik. Bu sözümüzü tutuyoruz" diye konuştu.

"Büyük kolaylık sağladı"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu da "Başkanımıza bu sistem için çok teşekkür ediyoruz. Esnafımıza gerçekten büyük bir kolaylık sağlanmış oldu. Bu sistem esnafımızın 'hangi dükkânı nerede açarım, buraya uygun mu, değil mi?' diye oradan oraya koşturmasını önledi. Bu sistem sayesinde daha işyerlerini açmadan nerede açılmasının uygun olduğunu biliyor, ruhsatla ilgili tüm işlemlerini de uzaktan, teknolojiyi kullanarak tamamlayıp ruhsatlarını alıyorlar. Esnaf arkadaşlarımız adına tekrar teşekkür ediyorum. Başkanımızın esnafa yaklaşımının ne olduğunu da çok iyi biliyor ve bundan çok memnun oluyoruz. Hep bizim, esnafın yanında. Tüm esnaf arkadaşlarımıza da hem bu yeni hizmet hem de ruhsatları hayırlı olsun" dedi.

"Ben teslim edeceğim" demişti

Konak Belediyesi, geçen haziran ayında İşyeri Ruhsat, İmar Uygunluk ve Mesafe Uygunluk başvurularını dijital ortama taşımış, işlemleri online hale getirmişti. Belediyeden uzmanlarla birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na giderek uygulamayı tanıtan Başkan Batur, online başvuruyla alınan ilk ruhsatları esnafa elden teslim edileceğini söylemişti.

Nasıl başvuruluyor?

Online İşyeri Ruhsatiçin vatandaşlar, Konak Belediyesi'nin resmi web sitesi www.konak.bel.tr ya da mobil uygulaması üzerinden "E-Belediye" işlemlerini seçip TC kimlik numaralarıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra "İş Yeri Ruhsat Ön Beyan Başvurusu" seçilip "İş Yeri Ruhsat Beyan Başvuru Formu" doldurularak işleme devam ediliyor. İstenen bilgilerin girilmesi ve belgelerin eklenmesinin ardından başvuru tamamlanıyor. Başvurular, İş Yeri Ruhsat Ön Beyan Başvuru Sorgula ekranından takip edilebiliyor. Başvurunun ardından Konak Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından, alındı belgesi veya varsa eksik belgeler vatandaşa e-postayla iletiliyor.

Online işyeri imar ve mesafe uygunluk başvuruları için ise www.konak.bel.tr adresinden "Dokümanlar" sekmesi tıklanarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü seçiliyor. Yönlendirilen sayfadan ilgili dilekçeler doldurularak imzalandıktan sonra tarayıcı ya da cep telefonuyla dijital ortama aktarılıyor. Gerekli belgeler ruhsatdenetim@konak.bel.tr e-posta adresine gönderiliyor. Harç ödemeleri yine www.konak.bel.tr üzerinden yapılabiliyor.

Konak Belediyesi, Türkiye, İzmir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Online ruhsatlar başkanlardan teslim - Son Dakika


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