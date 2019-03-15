Son Dakika Haberleri: Online Satışlar Kırtasiyeleri Vurdu

Online Satışlar Kırtasiyeleri Vurdu

1 saat önce

İnternet üzerinden yapılan kitap satışları kırtasiyeleri olumsuz etkiledi.

Online Satışlar Kırtasiyeleri Vurdu, System.String[]
İnternet üzerinden yapılan kitap satışları kırtasiyeleri olumsuz etkiledi. 12 yıldır sektörün içerisinde yer alan İrfan Apaydın, satışların düştüğünü söyledi.

Teknolojinin gelişmesi ve internetin insan hayatında daha fazla yer edinmesi, alışveriş kültürünü de değiştirdi. Kırtasiyeci İrfan Apaydın, vatandaşların internetteki indirimleri takip ederek alışverişlerini yaptıklarını belirtti.

Alışveriş kültürünün değiştiğini ifade eden Apaydın, "İnternetten yapılan kitap satışları yüzünden şu anda satışlarımız düştü. Herkes sosyal medya üzerinden ve internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Buda bizi ekonomi yönünden olumsuz etkiliyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:13:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Online Satışlar Kırtasiyeleri Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]