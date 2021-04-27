Online şatoda müzik konserleri devam ediyor - Son Dakika

2020 yılının Mart ayından beri pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan ancak bu süreçte açık alan etkinlikleri ve online atölyeleri ile çocuklarla buluşmaya devam eden Masal Şatosu, düzenlediği Şatoda Müzik etkinlikleriyle de çocuklara klasik müzik sevgisi aşılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Facebook ve Youtube hesaplarından paylaşılan son konserde Ali Yazıcıoğlu, Nehir Naz İnan ve Alperen Demirkaya Masal Şatosu'na konuk oldu. Birbirinden yetenekli çocukların sahne aldığı piyano resitalinde, klasik müziğin rengarenk notaları çocuklar ve klasik müzik severler için seslendirildi.

Şatoda Müzik etkinliklerinin pandemi sürecinde online olarak yayınlanmaya devam edeceğini belirten Masal Şatosu yetkilileri, diğer etkinlikler için vatandaşların Masal Şatosu hesaplarını sosyal medyadan takip edebileceğini ifade ettiler.