Online satranç turnuvası başlıyor - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilen günleri iyi değerlendirmek, çocukların ve gençlerin eğitimlerine, hobilerine yeterli zamanı ayırmak için online ve sosyal medya yayınları düzenleniyor. Eyüpsultan Online Satranç Turnuvası 19 Nisan Pazar günü başlıyor.

Eyüpsultan Kaymakamlığı, Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuva, 19-22-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İstanbul genelinde Lichess hesabı bulunan herkesin katılabileceği turnuva akşam 19: 00-21: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Dereceye giren ilk 10 kişiye madalya ve 1.'ye sürpriz hediyelerin verileceği turnuvaya, başvuru için gerekli link https:/lichess.org/tournament hesabından paylaşılacak.