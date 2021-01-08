Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

08.01.2021 12:36
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Kırıkkale Belediyesince düzenlenen online satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri Başkan Mehmet Saygılı tarafından verildi.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen online satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri Başkan Mehmet Saygılı tarafından verildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 2021 yılının ilk günü gerçekleştirilen turnuvaya Kırıkkaleli çok sayıda öğrenci katıldı. 2009 yılı ve sonrası doğumlu öğrencilerin katıldığı turnuvada dereceye giren sporcuların ödüllerini ise Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Belediye Meclis Toplantı salonunda düzenlenen tören ile sahiplerine takdim etti.

"Katılımın yüksekliği bizi memnun etti"

Tören öncesi katılımcılar ile sohbet eden Başkan Saygılı, pandemi döneminden en çok etkilenen kesimin öğrenciler olduğunu söyledi. Saygılı, "Bu dönemde sizler okullarınızdan uzak kaldınız. Arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi özlediniz. İnşallah normalleştiğimiz günlere tekrar döneceğiz. Bu döneme kadar sizler de maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmelisiniz. Biz Kırıkkale Belediyesi olarak bu dönemde evlerinde en çok sıkılan çocuklarımıza yönelik bir etkinlik, satranç turnuvası düzenlemek istedik. Katılım oldukça yüksek oldu. Bu bizi mutlu etti" ifadesini kullandı.

"Satranç oynamayı tavsiye ediyorum"

Satranç oynamanın zihinsel gelişime önemli katkı sağladığını, matematiksel zekanın gelişimini hızlandırdığını söyleyen Saygılı, çocuklardan satranç oynamaya devam etmelerini istedi. Başkan Saygılı, "Satranç önemli bir zeka oyunu. İçerisinde bulunduğumuz çağ, bilişim çağı. Onun için gençlerimiz, bilgisayar yazılımlarına yönleniyorlar. Satranç stratejisi, hamlesi çocuklarımıza önemli zihinsel katkılar sağlıyor. Çocuklarımıza satranç oynamayı bu tür turnuvalara katılmayı tavsiye ediyorum" dedi.

Dereceye giren öğrencilere madalya ve tablet

Yeni yılın ilk etkinliği olan Kırıkkale Belediyesi Satranç Turnuvasında sporcular kıyasıya bir yarışma çıkardı. Son derece çekişmeli karşılaşmalar sonucunda ilk üçe giren sporculara tablet, 4'incü ve 14'üncü arasına ise satranç takımı ile tüm dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi. Turnuvada birinci Mustafa Ege İnanç, ikinci Deniz Emir Köksal, üçüncü ise Kayra Menşur oldu. - KIRIKKALE

Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Mehmet Saygılı, Koronavirüs, Kırıkkale, Tören, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika Spor


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