Online satranç turnuvasının şampiyonu Misratdin İskandarov oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Online satranç turnuvasının şampiyonu Misratdin İskandarov oldu - Son Dakika Spor

Online satranç turnuvasının şampiyonu Misratdin İskandarov oldu

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen 'Ulusal Evde Kal Online Yıldırım Satranç Turnuvası' sona erdi.

Online satranç turnuvasının şampiyonu Misratdin İskandarov oldu, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen 'Ulusal Evde Kal Online Yıldırım Satranç Turnuvası' sona erdi. Turnuvada birinciliği GM(Grand Master-Büyük Usta) Misratdin İskandarov elde etti.


Kovid-19 salgını nedeniyle Ordu ilinde evlerinde kalan başarılı ve yetenekli sporcuların motivasyonunu ve yarışma heyecanını arttırmak için online uygulamalarla faaliyetlerini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında derece yapmış birçok ismin de katıldığı satranç turnuvasını başarı ile tamamladı.


Ulusal Evde Kal Yıldırım Satranç Turnuvası adıyla YouTube Satranç Dünyam kanalından canlı yayınlanan turnuvaya yurt içi ve yurt dışından toplam bin 518 kişi katıldı.


3+2 (Üç dakika artı iki saniye) zaman temposunda düzenlenen ve çekişmeli geçen mücadeleler sonrasında turnuvada birinciliği GM(Grand Master-Büyük Usta) Misratdin İskandarov elde ederken, 2. Elnur Mehtiyev, 3. FM Orkhan Eminov, 4. Yankı Kara, 5. Ersen Molla, 6. FM Tuna Özateş, 7. FM Efe Mert Kılıç, 8. GM Zaur Mammadov, 9. Okan Özsakallıoğlu, 10. ise IM Meilis Annaberdiyev elde etti. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Evde Kal, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:38 Kaynak: İHA

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