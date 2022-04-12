Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı - Son Dakika
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Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı

12.04.2022 09:26
Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı

Şikayetvar, online seyahat bileti satış platformlarıyla ilgili verilerini açıkladı.

Şikayetvar, online seyahat bileti satış platformlarıyla ilgili verilerini açıkladı. Verilere göre bilet satış platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 265 arttı. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında online olarak parası ödenen biletin alınamaması geldi. Bilette iptal veya değişiklik yapamama, iptal edilen biletin para iadesinin yapılmaması öne çıkan diğer şikayet konuları oldu.

Çözüm platformu Şikayetvar, online seyahat bileti satış platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları açıkladı. 2021 Ocak, Şubat ve Mart aylarıyla 2022'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayetlerin yüze 265 arttığı gözlemlendi. Online olarak parası ödenen biletin alınamaması en çok şikayet edilen konuların başında geldi. Geçen yıl bu sektörle ilgili şikayetlerin yüzde 30'u Şikayetvar'da çözülürken bu yıl çözüm oranı yüzde 8 artış gösterdi ve yüzde 38'e yükseldi.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN BAŞLIKLAR

Platformda kullanıcıların en çok şikayet ettiği başlıklar şöyle oldu:

"Online olarak parası ödenen bileti alamama

"Bilette iptal veya değişiklik yapamama

İptal durumunda para iadesi yapılmaması

"Sefer iptali/ saat değişimi durumunda bilgi verilmemesi

"Aynı bileti birden fazla kişiye satma

"Online bilet alırken fazla ücret kesilmesi/iade durumunda eksik para iadesi yapılması

"Bilet satışında alınan koltuk ile otobüsteki koltuğun aynı olmaması

"Sebepsiz, haksız ve bilgi vermeden bilet iptal etme

"Bilet fiyatlarındaki artışların fazla olması."

ÜCRET İADESİ YAPMIYORLAR

Platforma gelen bazı şikayetler ise şöyle:

"İptal olan biletimin ücreti iade edilmedi. Muhatap bulamıyorum. Arıyorum bir müşteri temsilcisi olmaz mı? Böyle saçma sapan bir iş görmedim. PNR kodu var, alınan tarih var, her şey belli ama ücret iadesi yok bu kadarda olmaz yani."

"İKİ AYDIR ÖDEME YAPILMADI"

"Aldığım uçak bileti hava şartları nedeniyle iptal edildi. İki aydır tarafıma geri ödeme yapılmadı. Numaramdan iletişime geçilmesini ve ücret iadesinin belgesini mesaj ve makbuz yoluyla görmek istiyorum."

"YOLCULUK TARİHİ SEÇİNCE FİYAT ARTIYOR"

"Online bilet uygulaması üzerinden yolculuk yapacağım tarihe bilet almak üzereydim. Aracı seçtiğim anda biletin fiyatı 60 TL arttı. Bir gün önceki biletlerle seçtiğim gün arasındaki biletler arasında en az 50-60 TL fark oluyor. Hangi günü seçsem, o günün bilet fiyatları sayfa yenilenince artıyor. Yıllardır bilet almak için kullandığım uygulamanın ve firmanın kendini bu kadar bozmuş olması çok üzücü. Acilen düzeltilmesini istiyorum. Bu şekilde çok kullanıcı kaybedeceksiniz."

"300 EURO BOŞUNA GİTTİ"

"29.11.21'de bilet aldık ve 300 Euro'ya yakın para çekildi ama bilet elimize geçmedi. 1 hafta boyunca her gün aramamıza rağmen oyalandık ama hiçbir sonuç elde edemedik, ancak biletimiz oluşmamıştır dendi. Sonunda çok daha pahalıya başka şirketten bilet almak zorunda kaldık, oysa zaten bilet ücreti ödemiştik. Tatilden döndüğümüzde tekrar aradık müşteri hizmetlerine, bu sefer muhasebeye başvurmamız gerektiği söylendi. 3 kez mail atmama rağmen oradan da geri dönüş alamadık. 4 aydır uğraşıyoruz hem paramızı geri alamadık hem geri dönen yok. Böyle şey görmedim."

"2 BİLET PARASI BOŞUNA VERMİŞ OLDUM"

"Uygulama üzerinden otobüs bileti aldım fakat bileti aldığımız firma uygulama üzerinde beyan ettiği saatte otogara araç göndermedi. Urfa' dan Diyarbakır' a başka bir firma ile gitmek zorunda kaldık. Uçağa yetişmek zorunda olduğumuz için sabahın erken saatlerinde mağdur olduk. Bana iade yapamayacaklarını söyleyen firma görevlileri yüzünden 2 bilet parası boşuna vermiş oldum. Müşteri hizmetlerini defalarca aramama rağmen asla beni bir operatöre bağlamıyor. Hiç binmediğim otobüs için 2 bilet parası boşuna vermiş oldum sağ olsunlar. Kesinlikle bir daha kullanmayacağım yazıklar olsun."


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı - Son Dakika
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