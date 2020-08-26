"Online şikayet platformları kamu kurumları tarafından da değerli bulunuyor" - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği tarafından Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurular üzerine 7 ay süren titiz bir incelemeyi tamamlayan bakanlık görevlileri, geçen günlerde kararını açıkladı. Şikayetvar sitesindeki uygulamaları inceleyen Ticaret Bakanlığı; tüketicilerin şikayetleri sayesinde sorunların bir kısmının Tüketici Hakem Heyetlerine (THH) ve Mahkeme önüne gelmeden satıcı huzurunda çözüm bulması sebebiyle Şikayetvar'ın tüketici dostu bir site olduğunu belirterek, firmaların itibarlarına zarar verme amacı güdülmediği kararını verdi.

Birleşmiş Markalar Derneği ve muhtelif firmalar tarafından Şikayetvar'ın uygulamalarının incelenmesi için yapılan başvuruları değerlendiren Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, kararını açıkladı.

Haksız rekabet, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesi ve marka kullanımı iddialarının yer aldığı başvurulara ilişkin 7 ay süren detaylı incelemesini tamamlayan Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin şikayetleri sayesinde sorunların bir kısmının THH ve Mahkeme önüne gelmeden satıcı huzurunda çözüm bulması sebebiyle Şikayetvar'ın tüketici dostu bir site olduğunu belirterek firmaların itibarlarına zarar verme amacı güdülmediğine karar verdi. Bu kararla birlikte online şikayet platformlarının kamu kurumları tarafında da değerli ve tüketicinin yanında olduğu tescillenmiş oldu. "ŞİKAYET SİTELERİNİN VARLIĞI YASAL" Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, Birleşmiş Markalar Derneği tarafından Şikayetvar'ın uygulamalarının incelenmesi için yapılan başvuruları değerlendirdi. Haksız rekabet, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesi ve marka kullanımı iddialarının yer aldığı şikayetleri aylar süren titiz çalışmalarla değerlendiren yetkililer, kararını açıkladı. Kararda, şikayet sitelerinin varlığını yasal olarak yasaklayan bir hüküm olmadığı, Yargıtay kararları marka kullanımı açısından incelendiğinde; ilk derece mahkemesi ve Yargıtay kararlarında başkasının markasının kullanımının "dürüst kullanım ilkesi" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı. "ŞİKAYETVAR KULLANICI DOSTU BİR SİTE" Kararda ayrıca paralı üye olsun olmasın herkesin şikayete cevap hakkı olduğu, Şikayetvar'da uygulanan sistemin haksız rekabete yol açan ve aksak yönlerinin bulunmadığı, tüketicilerin şikayetleri sayesinde sorunların bir kısmının THH ve Mahkeme önüne gelmeden satıcı huzurunda çözüm bulması sebebiyle tüketici dostu bir site olduğu bilgisine yer verildi. Ticaret Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada Şikayetvar uygulamaların içinse "söz konusu uygulamaların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve ilgili Yönetmeliğe aykırı olmadığı" yönünde karar verildiği açıklandı. "ONLİNE ŞİKAYET PLATFORMLARI HAKSIZ REKABETE YOL AÇMIYOR"

Yapılan açıklamada, alınan bu kararın, şikayet sitelerinin devlet nezdinde de kabul edildiği anlamını taşıyarak bu tür platformların kullanıcı dostu olduğu, haksız rekabete yol açmadığı bir kez daha kanıtlandığı vurgulandı. Ayrıca alınan bu kararla birlikte online şikayet platformları sayesinde tüketicilerin mahkeme önüne gelmeden ya da Tüketici Hakem Heyetlerine gerek kalmadan yaşadıkları sorunlara çözüm bulduğunun altı çizildi.