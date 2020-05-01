Online sınava giremeyenler için mazeret sınav hakkı - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi'nde (İ.Ü) eğitim görüp de, yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle online sınava giremeyenler için mazeret sınav hakkı getirildi.



İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs (Covid -19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 18 Mart 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere uzaktan öğretim yolu ile yapılabileceği yönünde kararlar almıştır. Bu kapsamda, Üniversitemiz, uzaktan öğretim yolu ile eğitim ve öğretimin yürütülmesi yönünde karar almıştır" ifadelerine yer verildi. Üniversitede ara sınavların, tüm birimler için 13 Nisan - 07 Mayıs tarihleri arasında yapılmasının planlandığının hatırlatıldığı açıklamada, "Ara sınavlarda sorun yaşayan veya hiç giremeyen öğrenciler için, mazeret ara sınavlarının 11-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması uygun görülmüştür. Mazeret ara sınavları için başvurular, OBS sistemi üzerinden, online alınacaktır. Öğrencilerin başvuruları için, OBS sisteminde mazeret ara sınav başvuru ekranı oluşturulmuştur. Akademik birimler, OBS sistemi üzerinden yapılan mazeret başvurularını değerlendirerek, geçerli kabul ettikleri mazereti olan öğrenciler için sınav tanımlayacak ve sınavın sorunsuz yapılması sağlayacaklardır" denildi.



Bu arada, mazeret sınavına başvurunun 8 Mayıs'ta sona ereceği ifade edilirken, sözü edilen mazeret sınavıyla ilgili ayrıntılı bilginin üniversitenin web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi. - MALATYA