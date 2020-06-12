Online sınava rekor katılım - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'na sayılı günler kala, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği online deneme sınavlarından sonuncusu bu hafta sonu yapılacak. Gerçek zamanlı olan ve 5 haftadır devam eden online sınavlara toplam 22 bin öğrenci katıldı.



Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle okulları kapanan ve uzaktan eğitim ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere online sınav desteği veriyor. 20 Haziran'da yapılacak LGS ve 27-28 Haziran'daki YKS için son hazırlıkları yapan öğrenciler, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği online sınavda bilgilerini sınama imkanı buluyor. Osmangazi Belediyesi ve Ataevler Koleji işbirliğinde 16-17 Mayıs tarihlerinde başlayan online sınavların beşincisi bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavlara girmek isteyen öğrenciler, www.osmangazi.bel.tr adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler, 13 Haziran Cumartesi günü LGS deneme, 14 Haziran Pazar günü ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında bilgilerini test edebilecek. Sınav günü öğrenciler, soruların cevap anahtarına ve çözümüne ulaşabilecek. Soruların çözümü Ataevler Koleji öğretmenleri tarafından öğrencilere anlatılacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenlemiş oldukları online sınavların, gerçek sınavlar öncesi öğrencilerin bilgilerini sınamak adına büyük önem taşıdığını belirterek sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Online sınavlara bugüne kadar 22 bin civarında öğrencinin katılım sağladığını belirten Dündar, "Öğrencilerimiz için düzenlediğimiz deneme sınavlarının başarılarına katkı sağlamasını diliyorum. Zorlu sınav öncesinde öğrencilerimize destek vermek istedik. Artık, sınavlara az bir zaman kaldı. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - BURSA