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Online Spor Kayıtları Başladı - Son Dakika

Online Spor Kayıtları Başladı

16.11.2021 17:14
Online Spor Kayıtları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en kapsamlı kişiye özel online spor eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde insanların sporla zinde kalmaları maksadıyla hayata geçirdikleri online spor eğitimlerinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Başta Konya olmak üzere Türkiye genelinden ve yurt dışından çok sayıda sporseverin sporla iç içe olduğu online spor uygulamasında yeni dönem için kayıt almaya başladıklarını dile getiren Başkan Altay, tüm sporseverleri sınırlı kontenjanı olan online spor eğitimlerine kayıt yaptırmaya davet etti.

HER DÖNEM 3 BİN KİŞİ BİRE BİR EĞİTİM ALIYOR

Kadın-erkek ayrı olmak üzere; 13'er kişilik gruplarda, 40'ar dakikalık seans dilimleri ile haftanın her günü 09.00-22.40 saatleri arasında, alanlarında uzman 27 spor eğitmeni, 3 doğum pilatesi eğitmeni, 1 klinik pilatesi eğitmeni ve 8 diyetisyen ile her dönem 3 bin kişiye hizmet veriliyor.

İHTİYACA GÖRE ÖZEL GRUPLAR OLUŞTURULUYOR

Kişiye özel online spor faaliyetinde ders grupları Vücut Kitle İndeksi ve yaşa göre ayrılarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre gruplar oluşturuluyor. "sporkonya.com.tr" internet adresi içine entegre edilen ve özel geliştirilen yazılım sayesinde eğitmenin tüm üyeleri gördüğü, üyelerin sadece eğitmeni gördüğü video konferanslı sistem ile üyeler gönül rahatlığıyla spor yapıyor.

DİYETİSYEN HİZMETİ İLGİ GÖRÜYOR

Sporseverler spor faaliyetlerinin yanında randevulu ve kişiye özel online diyetisyen hizmeti de alabiliyor. Sporseverler, 26 Kasım tarihine kadar www.sporkonya.com.tr adresinden kayıt yaptırarak sisteme dahil olabilecek.

Uğur İbrahim Altay, Diyetisyen, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Online Spor Kayıtları Başladı - Son Dakika


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