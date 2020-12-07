, "online süpermarket" hizmetini başlattı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, son 1 yılda Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nın kullanıcı sayısının aylık 9 milyon olduğunu bildirerek, "Bu platform üzerinden müşterilerimizin online market alışverişi ihtiyacını karşılayacak inovatif bir hizmet sunuyoruz. istegelsin ortaklığında 'Süpermarket Yanımda' ile, müşterilerimiz, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabilecek." dedi.

Vodafone, dijital marka olma hedefiyle geçen yıl hayata geçirdiği "Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası" kapsamında yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Yeni iş birliğinin detayları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve istegelsin CEO'su Sedat Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Engin Aksoy, toplantıdaki konuşmasında, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada, doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren, müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklandıklarını söyledi.

Bu çözümleri sunarken dijital pazarlamanın gücünden yararlandıklarına işaret eden Aksoy, günümüz koşullarında geleneksel pazarlama yöntemlerinin yetersiz kaldığını ve daha hedefli pazarlama yapılması gerektiğini aktardı.

Aksoy, müşteriye gerçek zamanlı, yani ihtiyacı olduğu anda dokunabilmenin, kişisel teklifler sunabilmenin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, geçen yıl Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası e-ticaret platformumuzu hayata geçirdik. Bu platformda, lider markalarla kampanyalar yaparak piyasada bulunamayacak çok özel fırsatlar sunuyoruz. Platformumuzun en önemli özelliği, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş, sadeleştirilmiş, daha hızlı ve daha kolay bir deneyim sunması. Son 1 yılda Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nın kullanıcı sayısı aylık 9 milyon oldu.

Platformumuz pandemi döneminde müşterilerimizin artan online alışveriş ihtiyacını karşılamada önemli rol oynadı. Şimdi bir adım daha atarak, bu platform üzerinden müşterilerimizin online market alışverişi ihtiyacını karşılayacak inovatif bir hizmet sunuyoruz. istegelsin ortaklığında hayata geçirdiğimiz Süpermarket Yanımda ile müşterilerimiz, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabilecek. "

Aksoy, ayrıca, her alışverişte tüketicilerin GB kazanacağını dile getirerek, "Süpermarket Yanımda" ile sektörde bir ilke imza atmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Bu hizmetle birlikte, telekom pazarında online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olduklarına işaret eden Aksoy, "Süpermarket Yanımda ile ilk etapta ayda 25 bin, ilerleyen dönemde ise 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama hedefiyle e-ticaret alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız daha hijyenik, daha konforlu bir deneyim sunmak"

istegelsin CEO'su Sedat Yıldırım, iş birliği çerçevesinde hem istegelsin hem Vodafone kullanıcılarına geleceğin alışveriş deneyimini sunduklarına dikkati çekti.

istegelsin olarak sadece online market hizmeti vermediklerini, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak konumlandıklarını söyleyen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle bizi ve sektörümüzü ileri taşıyacak inovasyonları destekliyor, bunun sonucu olarak hayata geçirdiğimiz çeşitli uygulamalarla market alışverişini kolaylaştırıyoruz. Tüm bu çalışmalarda amacımız daha hijyenik, daha konforlu bir deneyim sunmak. Bu gelişmeler ve teknolojik çözümlerimizle gıda güvenliğinde sektörün öncüsü olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı.

istegelsin olarak her zaman teknolojiye yatırım yapıyor ve bu konudaki çalışmalarımızla kullanıcılarımıza daha kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Vodafone ile yaptığımız iş birliği de bu yöndeki adımlarımızdan biri oldu. Bu değerli iş birlikleri sayesinde sektöre de yön veriyor ve kullanıcılarımız için alışveriş deneyimini geliştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde de benzeri çeşitli iş birlikleriyle çıtamızı yükseltmeyi hedefliyoruz."

Süpermarket Yanımda servisi, çok yakında diğer operatör müşterilerinin de kullanımına açılacak

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası'na girerek Süpermarket Yanımda sekmesine ulaşabilecek.

Meyve-sebzeden et ve süt ürünlerine, anne bebek ürünlerinden teknolojik cihazlara, tekstil ürünlerinden evcil hayvan malzemelerine kadar istegelsin'in sunduğu binlerce ürünü ve Süpermarket Yanımda'ya özel kampanyaları Vodafone tasarımıyla deneyimleyecek olan müşteriler, istedikleri ürünleri sepete atıp ödemelerini Vodafone güvencesiyle kolayca yapabilecek.

Ödeme yapıldıktan sonra, istegelsin dağıtım ekipleri, belirtilen saatte Süpermarket Yanımda adına teslimatı gerçekleştirecek. İptal ve iade süreçlerini Süpermarket Yanımda adına istegelsin yönetecek.

Halihazırda sadece Vodafone'luların kullanımına açık olan Süpermarket Yanımda servisi, çok yakında diğer operatör müşterilerinin de kullanımına açılacak.

Şu an için İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum'da kullanılabilen Süpermarket Yanımda, önümüzdeki dönemde diğer şehirlerde de hizmet vermeye başlayacak.

Kullanıcı dostu tasarım

Süpermarket Yanımda için kullanıcı dostu bir tasarım hazırlandı. Buna göre, ana sayfada kategori görsellerinde benzer uygulamalardan farklı olarak ikon kullanıldı.

Alışveriş esnasında en önemli kısım sepet olduğu için sepet butonu ortada konumlandırıldı.

Bununla birlikte müşterilere, sepete attıkları ürünleri alışverişe devam ederken aşağıda çıkan barda görselleriyle birlikte görüp hatırlama imkanı sunulacak.

Sipariş statü takibi ile de farklı günler için verilen ileri tarihli siparişlerde sipariş statüsü güncel olarak paylaşılacak.

Kullanıcılar ayrıca, müşteri bildirimleriyle, sadece uygulamaya girerek değil, uygulamaya girmeden de siparişinin ilerlediğini takip edebilecek.

İlk kullanımda haftada 10 GB hediye

Vodafone müşterileri, Süpermarket Yanımda ile hem online market alışverişlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabilecek, hem de GB kazanabilecek.

Vodafone, Süpermarket Yanımda'yı ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için haftalık 2 GB hediye edecek.

Ayrıca, lansmana özel olarak, Süpermarket Yanımda'yı ilk kez kullanan müşterilere 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim sunulacak.

Diğer yandan, Vodafone Red'e geçen müşteriler de Aralık ortası itibarıyla Süpermarket Yanımda'da 50 TL indirim kazanacak.

Süpermarket Yanımda kullanıcıları, istegelsin'in Vodafone müşterileri için hazırlayacağı çok özel kampanyalardan da yararlanabilecek.

Buna göre, istegelsin'in platformunda olan 200'den fazla özel fiyat ve "2 alana 1 bedava" gibi 100'den fazla özel kampanya Süpermarket Yanımda'da da geçerli olacak. Kampanyalar her 2 haftada bir yenilenecek.

5 yılda 500 milyon TL'lik ekonomik değer hedefi

Vodafone, Yanımda uygulaması üzerinden sunduğu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine piyasada bulamayacakları özel fırsatlar sağlıyor.

Müşterilerinin ilgi alanlarına ve hayat tarzlarına uygun teklifleri ek avantajlarla birleştiren Vodafone, onlara en sevdikleri dijital ve lifestyle ürünleri şık ve kişiye özel bir tasarımla sunuyor.

Vodafone'un müşteri sadakat programı "Hediye Çarkı"nın da yer aldığı platformda Oyun, Hizmet, Seyahat, Eğlence, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Alışveriş, Şehrine Özel ve Finans olmak üzere 9 kategoride 100 farklı markanın 350 kampanyası sunuluyor.

Vodafone, aylık 9 milyon kullanıcıya ulaşan Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile 5 yılda 500 milyon TL'lik ekonomik değer yaratmayı hedefliyor.

Vodafone, 27 kategoride 7 bini aşkın ürünün sunulacağı Süpermarket Yanımda ile ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyor.