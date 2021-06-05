Online tahsilat sistemi, en çok kullanan ilk 5 sektör arasında

Netahsilat Online Tahsilat Sistemi 2021 ilk çeyrek verilerine göre tarım sektörü online tahsilatı en çok kullanan ilk 5 sektör arasında yer aldığını açıkladı.

Netahsilat Online Tahsilat Sistemi 2021 ilk çeyrek verilerine göre tarım sektörü online tahsilatı en çok kullanan ilk 5 sektör arasında yerini aldı. 2020 yılında Netahsilat ekosisteminde tarım sektöründeki firmalara ait 2.20 milyar lira tahsilat yapıldığı açıklanmıştı. 2021 yılı ilk çeyreğinde ise, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 229 artış ile 1,29 milyar lira tahsilat hacmine ulaşıldı.

Tarım, otomotiv, yapı malzemeleri ve orman ürünlerinin ardından 2021 yılının ilk çeyrekte en çok online tahsilat gerçekleştiren 4'üncü sektör oldu ve bu dönemde tarım sektöründeki firmalar toplamda 62 bin 79 adet kartlı tahsilat işlemini Netahsilat Online tahsilat Sistemi üzerinden gerçekleştirdiler.

"3 SEKTÖR DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GELİR KALEMLERİNİ OLUŞTURUYOR"

Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, tarım sektörünün açık bankacılık, fintech ve online tahsilat çözümlerine en hızlı entegre olan sektörlerin başında geldiğini belirterek, "Dünya'da 2018 yılında toplam 86 trilyon dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla gerçekleşti. Bunun 3,4 trilyon doları tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi. Bu 3 sektör dünyanın en önemli gelir kalemlerini oluşturmakta. Üretim, yönetim ve satış başta olmak üzere tarım sektöründe her alanda Tarım 4.0 ve dönüşümü bu yıl çok daha fazla konuşmakta, sektörün tüm paydaşları ile finansal teknolojilere adapte olmak üzere yatırımlarını artırdıklarını hep beraber görmekteyiz. Netahsilat ekosistemine dahil olarak online tahsilat gerçekleştiren tarım sektörü firmalarının sayısı her geçen gün artmakta. 2021 yılı sonunda Netahsilat ekosisteminde 55 milyar lira işlem hacmine ulaşmayı hedefliyoruz ve bu hedefe ulaşmamızda Tarım sektörünün payı çok büyük olacak. Tarım sektöründeki tahsilat sorunlarının çözümü ve firmalara sağlanan kolaylıklar, uzaktan link ile güvenli ve hızlı tahsilat imkanı, kullandıkları ERP/ Muhasebe sistemleriyle anında entegrasyon imkanı sektörün online tahsilata yönelmesine olanak sağlamaya devam ediyor" dedi.

Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, "Güvenli sanal pos altyapısı ile e-tahsilat sistemimizi sektöründeki 50'nin üzerinde ana firma ve binlerce bayi firma tercih ediyor. 3D Secure uyumlu, uluslararası PCI DSS Level 1 güvenlik standartlarına sahip olması özelliği ile çok dövizli ve çok dilli çalışabilen online tahsilat sistemi olarak tarım sektörünün tüm ihtiyaçlarını yanıtlamaktayız. Minimum yatırım, hızlı kurulum, güvenli altyapı ve sorunsuz online tahsilat ekosistemine dahil olan tarım sektörü firmaları bayi ve alt bayi tahsilatlarını, SMS ve e-mail ile tahsilatlarını, cep telefonu ile sahada tahsilatlarını, yabancı müşterileri ve yurtdışından dövizli tahsilatlarını, 20 bankanın hazır sanal pos entegrasyonu ile üye ve abone tahsilatlarını tahsilat sistemimizin ürününü paket avantajları ile alarak sorunsuz tahsilat ekosistemine dahil olabilirler" diye konuştu.