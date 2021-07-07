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Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı - Son Dakika

Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı

07.07.2021 14:26
Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı, System.String[]

Online tahsilat sistemi Netahsilat'ın 2021 yılının ilk 6 ayında 3,94 milyon adet işlem gerçekleştirdiği ve 26 milyar lira tahsilat rakamına ulaştığı kaydedildi.

Online tahsilat sistemi Netahsilat'ın 2021 yılının ilk 6 ayında 3,94 milyon adet işlem gerçekleştirdiği ve 26 milyar lira tahsilat rakamına ulaştığı kaydedildi. Açıklanan verilere göre, online tahsilat sistemini en çok tercih eden sektörün otomotiv olduğu belirtildi. Ödeme altyapısıyla firmaların nakit akışını düzenleyen şirketin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,7 oranında büyüdüğü bildirildi.

Netahsilat ekosisteminde gerçekleşen işlem adetinin ise yüzde 26,8'lik bir büyüme ile 3,94 Milyon seviyesine yükseldiği belirtildi. Açıklanan verilere göre 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde sepet ortalaması 4 bin 574 TL iken yüzde 44 artışla 2021 yılında 6 bin 587 TL'ye ulaştığı kaydedildi.

"TEKSTİL SEKTÖRÜ ONLİNE TAHSİLAT HACMİNİ YÜZDE 199 ARTIRDI"

Açıklanan verilere göre, online tahsilat sistemini en çok tercih eden sektörün otomotiv olduğu belirtildi. 6 aylık dönemde otomotiv sektöründeki firmalar tarafından toplamda 5,10 milyar lira işlem gerçekleşti. Bu tutar ile otomotiv sektörünün önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 büyüme kaydettiği bildirildi. Veriler ışığında otomotiv sektörünü sırasıyla yapı malzemeleri, orman ürünleri ve tarım sektörü takip etti. Tekstil sektörünün ise önceki yıla göre tahsilat hacmini yüzde 199 artırdığı ve sektörün ilk 10 sektör arasında yer aldığı belirtildi.

İlk 6 aylık dönemde yapılan tahsilat işlemlerinin yüzde 33,13'ünün tek çekim, yüzde 66,87'sinin ise taksitle gerçekleştiği açıklandı. Bununla birlikte kullanılan cihaz türünde ise, masaüstü aracılığıyla gerçekleştirilen ödemelerin yüzde 75,69 ile ilk sırada olduğu, web aracılığıyla gerçekleştirilen ödemelerin ise yüzde 23,42 ile mobil cihazlardan yapılan ödemeler olduğu kaydedildi.

"EÇÖZÜM, YÜZDE 82,7'LİK BİR BÜYÜME İVMESİ YAKALADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Refik Sarıtepe, "Eçözüm'ün sunduğu hizmetlerin temelinde farklı bankaların sağlamış olduğu dijital bankacılık hizmetlerinin tek bir çatı altında buluşturması ve bu hizmetleri kendi eklediği katma değerli özellikler ve servisler ile zenginleştirerek müşterilerine sunması bulmakta. Bu açıdan baktığımızda bizim hizmetlerimiz bankaların ve hatta bankalarla sınırlı kalmayarak ödeme kuruluşlarının önünde yer alan bir ürün modelini içeriyor. Bizim sunduğumuz ürünler ile firmalar, bağımsız olarak istedikleri banka ve ödeme kuruluşuyla çalışabilmekteler ve bu durum müşterileriniz açısından çok büyük bir esneklik. Dolayısıyla bu misyonumuzu önümüzdeki dönemde de devam ettirmek istiyoruz. Bu bağlamda Eçözüm olarak kendimizi Türkiye'nin ezber bozan, yeni nesil kurumsal dijital bankacılık ve finans platformu olarak tanımlıyoruz. 2020 yılında Türkiye geneli yapılan online tahsilatların yüzde 15'ini Netahsilat sistemimiz üzerinden gerçekleşmişti ve 37 milyar TL'lik rekor bir işlem hacmine ulaşmıştık. 2021 yılında Online Tahsilat ekosistemimizi kullanan firma sayısını 1950'nin üzerine çıkardık. Türkiye geneli 400 binden fazla noktada sistemimiz kullanılıyor. 2021 hedefimiz olan 55 milyar TL'lik işlem hacmine emin adımlarla ilerliyoruz. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde 26 milyar lira işlem hacmine ulaştık ve bu rakamla önceki yıl aynı döneme göre yüzde 82,7'lik bir büyüme ivmesi yakalamış olduk" diye konuştu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. Online Tahsilat ürünü olan Netahsilat güvenli sanal pos altyapısı, 3D Secureuyumlu, uluslararası PCI DSS Level 1 güvenlik sertifikasına ve standartlarına sahip, dövizli ve çok dilli çalışabilen online tahsilat sistemi. Netahsilat bayilerden, tüketicilerden, abonelerden, müşterilerinden web ve mobil uygulama üzerinden hem taksitli hem tek çekim kredi kartı tahsilatı yapabilmekte. Netahsilat sistemleriyle TL'nin yanı sıra USD, EURO, GBP, SAR ve benzeri döviz cinsleriyle de tahsilat yapılabilmekte, istenirse sistem çok dilli de çalışabilmekte. Bütün ERP ve muhasebe programlarıyla kolayca entegre edilebilmekte ve tahsilatlar otomatik olarak muhasebeye aktarılabilmekte. Bu entegrasyon üst düzey iş gücü ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Netahsilat Online Tahsilat sistemi birçok ulusal ve uluslararası firmanın da aralarında bulunduğu bin 950'den fazla işletme ve 400 bin alt bayiye hizmet vermekte" ifadelerine de yer verildi.


Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı
Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı
Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı
Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı
Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı
Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı
Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı
Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı

Tekstil Sektörü, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Online tahsilat sisteminde ilk 6 aylık dönemde 26 milyar TL tahsilat rakamına ulaşıldı - Son Dakika Ekonomi


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