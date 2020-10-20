Online törende beyaz önlük giyip, 'Tıbbiyeli Yemini' ettiler - Son Dakika

Online törende beyaz önlük giyip, 'Tıbbiyeli Yemini' ettiler

20.10.2020 11:40
Online törende beyaz önlük giyip, 'Tıbbiyeli Yemini' ettiler, System.String[]

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi'nde bu yıl eğitime başlayan 68 öğrenci, pandemi nedeniyle online yapılan törende beyaz önlüklerini giyip, yemin ederek hekimlik yolunda ilk adımı attı.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi'nde bu yıl eğitime başlayan 68 öğrenci, pandemi nedeniyle online yapılan törende beyaz önlüklerini giyip, yemin ederek hekimlik yolunda ilk adımı attı. İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, "İnsanımızın ve gezegenimizin sağlık sorunları artıyor, değişiyor. Geleceğin hekimleri bu değişimi yönetmek, topluma liderlik etmek zorunda. Bizler, bu doğrultuda gençlerimizi yetiştirecek, onların her daim yanında olacağız" dedi.

İEÜ Tıp Fakültesi'nde bu yıl eğitime başlayan 68 öğrenci için pandemi nedeniyle online eğitim düzenlendi. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve öğrencilerin eksiksiz yer aldığı törene; İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu da katıldı. Törende, Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Seher Arı ve fakülteye bu yıl en yüksek puanla giren Onur Gülen de konuşma yaptı. Konuşmalarından ardından 6'sı yabancı toplam 68 öğrenci, beyaz önlüklerini giyerek hep birlikte 'Tıbbiyeli Yemini'ni okudu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ADIYORUZ'Dekan Prof. Dr. Abacıoğlu, fakülte olarak iyi bir tıp eğitimi yapmak üzere çıktıkları yolculuğu, büyüyerek ve güçlenerek sürdürdüklerini belirtti. Prof. Dr. Abacıoğlu, "Pandemi nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelemesek de bu tören yaşamı sürdüreceğimizi, vazgeçmeyeceğimizi simgeliyor. Tıpkı, Covid-19 ile ön saflarda savaşan, kendi yaşamları pahasına hayattan ve yaşatmaktan vazgeçmeyen meslektaşlarımız gibi. Öğrencilerimizin edeceği yemini, ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık çalışanlarına adıyoruz. Onlara, 'unutmadık, yanınızdayız ve minnettarız' diyoruz" dedi.İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken ise, hekimliğin vicdani sorumluluğu olan ve sürekli gelişim isteyen bir meslek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Yaşamınızın en önemli anlarından olan böylesi bir günde aileniz, arkadaşlarınız ve insanlık için bu kutsal görevi beyaz önlüklerinizi giyerek taçlandırmış olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünün sorumluluğu ve onuru ile bu mesleği bıkmadan, usanmadan ve severek icra edeceğinize inancım tamdır."

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin ise, hekimlerin giydiği beyaz önlüğün güven, huzur ve merhametin simgesi olduğuna dikkat çekerek, "Törenimizi, kampüsümüzde alışık olduğumuz coşkuyla yapamasak ve yan yana olamasak da, öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı, enerjiyi ve heyecanı hissedebiliyorum. Üniversitemizin sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirerek başarılı bir eğitim dönemi geçireceklerinden şüphe duymuyorum" dedi.


Online törende beyaz önlük giyip, 'Tıbbiyeli Yemini' ettiler
Online törende beyaz önlük giyip, 'Tıbbiyeli Yemini' ettiler
Online törende beyaz önlük giyip, 'Tıbbiyeli Yemini' ettiler
Online törende beyaz önlük giyip, 'Tıbbiyeli Yemini' ettiler
Online törende beyaz önlük giyip, 'Tıbbiyeli Yemini' ettiler

Hakan Abacıoğlu, Tıp Fakültesi, Ekonomi, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Online törende beyaz önlük giyip, 'Tıbbiyeli Yemini' ettiler - Son Dakika

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