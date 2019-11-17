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Online üniversitede e-MBA imkanı

6 saat önce

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Netkent, Türkiye'nin "ilk" online interaktif üniversitesi olarak Kariyer Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli programları öğrenci ve akademisyenlere sunuyor.

Online üniversitede e-MBA imkanı, System.String[]

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Netkent, Türkiye'nin "ilk" online interaktif üniversitesi olarak Kariyer Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli programları öğrenci ve akademisyenlere sunuyor.

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Netkent ulusal ve uluslararası düzeyde, bilime, sanatsal üretime ve teknolojik yeniliklere katkı sağlayacak, disiplinler arası yaklaşımlara açık, kendine güvenen, özgür düşünce ışığında toplumsal sorumluluk bilincine sahip, öğrenci ve akademik kadrolarla topluma hizmet sunmayı amaçlıyor.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesinin yanı sıra e-MBA'in de yer aldığı Netkent'te yüksek lisans programları da yer alıyor.

Netkent Kariyer Merkezi ise öğrencilere kendilerini iyi tanıma, iyi ifade etme ve sorgulama yeteneklerini kazandırmayı hedefliyor.

Üniversitede, Kariyer Koçluğu, İş Görüşmelerine Hazırlanma, İş İngilizcesi, İş Hayatına Yönelik Sertifika Programları, Yetkinlik Gelişim Programı ve Netkent Business Class gibi programlar yer alıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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