Online yarışmaların ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi'nin, 'Yarıştan değil, dışarıdan uzak dur' sloganı ile düzenlediği online yarışmaların ödülleri sahiplerini buldu. Dereceye giren gençlerin ödüllerini, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı takdim etti.

Beyoğlu Belediyesi, pandemi sürecinde gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak amacıyla ödüllü online yarışmalar düzenledi. 'İlk ve Ortaokullar Arası Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması', 'Liseler Arası Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması', 'Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması' ve 'Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması' olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaların kazananları belli oldu. Yoğun ilgi gören online yarışmalarda dereceye giren gençlere, ödül ve plaket takdim edildi. Ödül törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

'İlk ve Ortaokullar Arası Şiir ve Hikaye Yarışması'nda şiir kategorisinde Zeynep Güven birinci olurken, hikaye kategorisinde Ahmet Mansur Tural birinci oldu. 'Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması' birincisi Ümran Ak olurken, 'Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması' birincisi Ümmügül Çiçek Köse oldu. Ayrıca yıl boyunca ilçe genelinde en çok kitap okuyanlar, okumaya teşvik etmek amacıyla ödüllendirildi. Yılın okuyucuları çocuk kategorisinde birinci Dudu Elif Tuana Dayangaç olurken genç kategorisi Esin Yalçınkaya, yetişkin kategorisi Semih Çabar oldu. Birincilere hediye edilen laptoplar, Başkan Yıldız tarafından taktim edildi.'YARIŞMAMIZA YÜZLERCE KATILIM OLDU?Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birinin katılımcılık olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şu ifadelere yer verdi: Bizler de gençlerin bilgilerine, zekalarına, samimiyetlerine inanıyoruz. Salgın dönemi hepimizi evlerimize hapsetti. Çocuklarımızın enerjilerine ihtiyacımız vardı. Bizler de onun için bir dizi yarışmalar düzenledik. Özellikle kent mobilyaları tasarımı konusu oldukça önemli çünkü Beyoğlu bir tarih, sanat ve kültür şehri. Bizler de bunları dikkate alan bir jüri oluşturduk. ve online olarak bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamıza yüzlerce katılım oldu. Ben bu anlamda bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Ben gençlerimize inanıyorum ve güveniyorum. Onlar geleceğin Beyoğlu Belediye Başkanı, Milletvekili Cumhurbaşkanı olacak. Gençlerimiz hem tarihlerini bilsin hem de geleceğe emin adımlarla yürüsünler."'ŞU AN ÇOK MUTLUYUM?

'Çanakkale Destanı Hikaye Yarışması' üçüncüsü Merve Erdem, 'Virüs başlamadan yarışmaya katılmıştım. Evde olduğum zamanlar çok bizler için çok bunaltıcı geçti. Şu an aldığımız ödül bizler için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu.