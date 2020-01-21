Onlock hedefinin üzerine fon toplamayı başardı - Son Dakika
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Onlock hedefinin üzerine fon toplamayı başardı

6 saat önce

Dolap, çekmece gibi mobilyaların içerisine yerleştirilen ve bluetooth bağlantısı ile eşyaları uzaktan kilitlemeyi sağlayan Onlock, Turkcell'in fonlama platformu Arıkovanı'nda 40 günlük süresinde hedeflediği 140 bin TL'lik desteğin üzerine çıkarak 141 bin 600 TL topladı.

Onlock hedefinin üzerine fon toplamayı başardı, System.String[]

Dolap, çekmece gibi mobilyaların içerisine yerleştirilen ve bluetooth bağlantısı ile eşyaları uzaktan kilitlemeyi sağlayan Onlock, Turkcell'in fonlama platformu Arıkovanı'nda 40 günlük süresinde hedeflediği 140 bin TL'lik desteğin üzerine çıkarak 141 bin 600 TL topladı.


Turkcell'in fonlama platformu Arıkovanı üretici fikirleri desteklemeye devam ederken, ihtiyaçlara yönelik doğru çözümler de kitlesine ulaşmayı başarıyor. Dolap, çekmece gibi mobilyaların içerisine yerleştirilen ve bluetooth bağlantısı ile eşyaları uzaktan kilitlemeyi sağlayan Onlock, 40 günlük süresinde hedeflediği 140 bin TL'lik desteğin üzerine çıkarak 141 bin 600 TL topladığı bildirildi. Dileyen kullanıcılar Arıkovanı Mağaza'dan ön sipariş vermeye devam edilebiliyor.


Çekmece her açıldığında telefona bildirim


Ürün ile ilgili yapılan bilgilendirmede; akıllı mobilya kilidi Onlock'ın mobil uygulaması kullanılarak, anahtar isteğe göre birden fazla kişi ile paylaşılabiliyor. Belirli bir saat aralığında ya da belirlenen günlerde anahtar kullanma yetkisi bir başkasına verilebiliyor. Uygulama, anahtarın paylaşıldığı ve kilidi kullanmakta olan kişilerin kayıtlarını tutuyor, böylece çekmeceye ya da dolaba kimin eriştiğine kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca bir başkası ile paylaşılan anahtar her kullanıldığında cep telefonuna bildirim göndererek anlık bilgilendirme sağlıyor.


Hedefinin üzerine çıkmayı başaran Onlock sayesinde ofislerdeki kişisel dolapları ya da evlerde çocukların ulaşmaması gereken eşyaların konulduğu bölmeleri uzaktan kilitleyerek güvende hissetmek mümkün. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
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