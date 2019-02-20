Ons altın 10 ayın zirvesini gördü
1 saat önce
Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, bugün 1.347 dolar ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, bugün 1.347 dolar ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:40
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