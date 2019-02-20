Son Dakika Haberleri: Ons altın 10 ayın zirvesini gördü

Ons altın 10 ayın zirvesini gördü

1 saat önce

Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, bugün 1.347 dolar ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ons altın 10 ayın zirvesini gördü, System.String[]
Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, bugün 1.347 dolar ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:40 

Ekonomi
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