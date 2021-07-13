Ons Jabeur, Tunus için Wimbledon'da kullandığı raketi açık artırmaya çıkardı

- Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da çeyrek finale kalan ilk Arap kadın raket Ons Jabeur, Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkesi Tunus'a yardımcı olmak için Wimbledon turnuvasında kullandığı raketi açık artırmaya çıkardığını duyurdu.

Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da çeyrek finale kalan ilk Arap kadın raket Ons Jabeur, Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkesi Tunus'a yardımcı olmak için "Wimbledon" turnuvasında kullandığı raketi açık artırmaya çıkardığını duyurdu. Jabeur, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Covid-19 nedeniyle ülkesine yardımcı olmak için "Wimbledon" turnuvasında kullandığı raketi açık artırmaya çıkardığını ve raketin satışından elde edilecek maddi kazancın, gerekli ilaç ve tıbbi ekipmanın satın alınmasına ayrılacağını söyledi.

Jabeur, "Ülkemin geçirdiği bu zor günlerde her Tunuslu gibi seyirci kalamam, hepimiz Covid'e karşıyız ve bu hayırlı bir amaç için" dedi.

Tunus Sağlık Bakanlığı sözcüsü Nisaf Ben Alaya, geçtiğimiz perşembe günü sağlık sisteminin çöktüğünü duyurdu. Alaya, yoğun bakım ünitelerinin Covid-19 hastaları ile dolduğunu, artan vaka ve can kayıpları nedeniyle sağlık çalışanlarının üzerinde aşırı bir yük olduğunu aktarmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)