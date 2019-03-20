Onu Çok Sevdiğim İçin Ağladım"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ereğli mitinginde sahneye çağrılan 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah, "Neden ağladığımı sordular.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ereğli mitinginde sahneye çağrılan 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah, "Neden ağladığımı sordular. Dışarıdan çok kolay gibi görünüyor ama onun yanına çıkınca çok güzel bir duygu. Bu duyguyu tattığım için çok seviniyorum. Anlatılamaz yaşanır." dedi.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda eğitimini sürdüren 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçen yıl 5 Haziran'daki mitingde kendisiyle görüşememesi üzerine mektup yazmaya karar verdi.



Yazdığı mektubun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmadığını düşünen Cerrah, geçen hafta bir kez daha kaleme aldığı mektubu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a teslim etti.



Erdoğan'ın kendisini aramadığı için üzülen ancak dünkü Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde sahneye çağrılması üzerine büyük mutluluk yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Cerrah, kendisine sarılıp hasret gideren ve bir süre sohbet eden Erdoğan'la buluşmanın heyecanını yaşadı.



"Anlatılamaz yaşanır"



Şevval Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahneye çağrıldığında duygulandığını belirterek, "Neden ağladığımı sordular? Dışarıdan çok kolay gibi görünüyor ama onun yanına çıkınca çok güzel bir duygu. Bu duyguyu tattığım için çok seviniyorum. Anlatılamaz yaşanır. Karma karışık bir duyguydu. Çok sevindim ve Cumhurbaşkanımızı da çok seviyorum. Onu çok sevdiğim için ağladım." diye konuştu.



Cerrah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını, ilk mektubunun ulaşmaması üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a yazdığı ikinci mektubu geçen hafta verdiğini anlatarak, "İkinci mektubun teslim edilmesi üzerine aranmadığım için üzüldüm ve umudumu kesmiştim. Dün de beni mitingde yanına çağırınca ve kürsüye davet edince çok mutlu oldum. Bana, 'Senin mektubuna cevap veremedim. Senin için geldim ve şimdi burada cevap vereceğim.' dedi. Ben de çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'dan bir isteğinin olduğunu söyleyen Şevval, küçük ama başarılı olan okullarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi için talepte bulunduğunu kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan Müjdeyi Verdi: Bin Kişilik İstihdam Sağlanacak

Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı

Damien Comolli, Alfredo Morelos'u Takıma Katmak İçin Harekete Geçti

Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu