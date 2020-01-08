'Onu öldürerek diğer teröristlere de güçlü bir cevap vermiş olduk' - Son Dakika

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'Onu öldürerek diğer teröristlere de güçlü bir cevap vermiş olduk'
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:40 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu. Onu öldürerek diğer teröristlere de güçlü bir cevap vermiş olduk. İran'ın saldırganlığı acımasızca giderek artmıştır. ABD'ye teşekkür etmeleri gerekirken ABD'ye ölüm sloganları attılar. İran nükleer sevdasından vazgeçmeli ve teröre olan desteğini sona erdirmelidir" dedi.
(İHA)
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