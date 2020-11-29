Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın - Son Dakika

Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın

29.11.2020 08:01
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın, System.String[]

Anadolu'da 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozlarının koronavirüsün yayılımı için gerekli doğal ortamı sağlayacağına ve günlük vaka sayılarının da artabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Saydam, "Çok ciddi uyarı yapıyorum. Her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın" dedi.

Afrika'da 9 milyon kilometrekarelik Sahra Çölü üzerinden esen rüzgar, yılın bazı dönemlerinde Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına toz bulutları getiriyor. En son Mayıs ayında üç gün etkili olan Sahra tozlarının yine önümüzdeki 3 gün boyunca Anadolu'da da etkili olacağı öğrenildi. Çöl tozlarının havadaki bakteri ve virüslerle birlikte Kovid-19 hastalığını yayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Saydam, bu konuda uyarılarda bulundu.

"ÇOK CİDDİ UYARI YAPIYORUM"

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, "Çok ciddi uyarı yapıyorum. Sahra Çölü'nden çok yoğun toz çıkışı bekliyoruz. Toz ve bulutlu hava bugün (pazar), Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak. Taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs, çok uzaklara taşınabilir. Bugün özellikle batı bölgelerinde her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın. Hatta pencere bile açmayın" dedi.

"ARALIK AYI TÜM AVRUPA İÇİN YENİ BİR KAOS OLABİLİR"

Toz taşınımının gelecek hafta da devam edeceğini belirten Prof. Dr. Saydam, "Günlük vaka artışları tahminden çok fazla artabilir. Kontrolümüz dışında gelişen bu olumsuz koşullara karşı her vatandaş korunmalı. Kış nedeniyle doğal atmosferik süreçlerle artacak Sahra tozu taşınımı sadece bizi değil Avrupa'yı da etkiliyor. Aralık ayı tüm Avrupa için maalesef yeni bir kaos olabilir. Çöl tozlarından faydalanın dediğimiz günler yaşamıyoruz. Mart ayından beri uydu aracılığıyla takip ettiğim çöl tozları 6-7 günde etkisini gösterebilir. 2 Kasım'da İsviçre'de yaşanan çöl tozunun ardından vaka sayıları artmıştı" dedi.

Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın

Cemal Saydam, Sahra Çölü, Sahra, Toz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın - Son Dakika


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