Önümüzdeki 4,5 Yıl Türkiye İçin Büyük Bir Hamle Dönemi Olacak"

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
, "Yeni hükümet sistemi, yeni belediye başkanlarımız, yeni bir çalışma şevki ve azmiyle önümüzdeki seçimsiz 4,5 yıl, Türkiye
için büyük bir hamle dönemi olacak." dedi.
Usta, partisinin İl Başkanlığınca Konya
Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülkeye hizmet etmekten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra her zamankinden daha gayretli bir şekilde vatandaşa hizmet götüreceğini belirten Usta, "Yeni hükümet sistemi, yeni belediye başkanlarımız, yeni bir çalışma şevki ve azmiyle önümüzdeki seçimsiz 4,5 yıl, Türkiye için büyük bir hamle dönemi olacak. Biz gerek Konya'mızda gerekse ülkemizde sürekli bir kaosun, kavganın, gürültünün, ayrımcılık çabalarının artık bitmesini istiyoruz." diye konuştu.
"Cumhur İttifakı masa başında, birtakım pazarlıklarla kurulmuş bir ittifak değil"
Usta, vatandaşların, kendilerini kandırmaya çalışanlara fırsat vermemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Birileri çıkıp sırtını terör örgütlerine dayadığını söylüyorsa, yaptıkları gizli ittifakları milletten gizleyerek, adaylarının hangi partiden aday olduğunu gizleyecek afişler yaparak seçim çalışması yapmaya çalışıyorsa, milletimizin de bunu takdir etmesini istiyorum. Özellikle bağımsız adayların söylemlerinin yanlış olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Seçildikten sonra tekrar partilerine dönecekleri şeklinde söylemelerde bulunuyorlar. Ancak açık ve net söylüyoruz ki AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin aldığı kesin bir karar var. Bizden ayrılıp bağımsız aday olarak çıkanların hiçbirinin geri dönemeyeceğini çok açık ve net ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı masa başında, birtakım pazarlıklarla kurulmuş bir ittifak değil, tam tersine Konya'nın ve bu ülkenin menfaatleri ve çıkarları, bir beka meselesi düşünülerek kurulmuş bir ittifaktır. O yüzden birileri 'ben bakan koltuğuna geçemedim' diye partisini ve davasını terk edip ayrıldıysa, tekrar o partiye ve davaya dönmesi mümkün değildir."
Bağımsız adayların, seçimi kazanmaları halinde şehirlere güçlü hizmetler yapamayacağına inandığını belirten Usta, hükümetiyle, büyükşehir belediyesiyle uyumlu ilçe belediye başkanlarının daha verimli çalışmalar ortaya koyacağını kaydetti.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Konya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve AK Parti'ye her seçimde güçlü destek verdiğini, 31 Mart seçimlerinde de kentte yeni bir zafer beklediklerini söyledi.
Angı, tüm adaylarının kamuoyunun yakından tanıdığı, belediyecilik tecrübesi olan, şehri tanıyan kişiler olduğunu belirterek, vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Uğur İbrahim Altay
da yoğun bir seçim süreci yaşadıklarını, hem teşkilatın hem de adayların özverili bir şekilde çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 22 Mart
Cuma günü Konya'da vatandaşlarla bir araya geleceğini anımsatan Altay, vatandaşları saat 14.00'te Kılıçarslan
Meydanı'na davet etti. Meram
Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş
, Selçuklu
Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı
ve Karatay
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca
da birer konuşma yaparak, vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi.