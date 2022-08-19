Xiaomi kullanıcıları üzgün! MIUI 14 alamayacak modeller

Google'ın mayıs ayında tanıttığı Android 13'ün beta çalışmalarında artık son safhaya geçildi. Şirketler, yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için yoğun mesai harcarken, kullanıcı cephesinde en fazla merak edilen konulardan birisi de yeni güncellemeleri hangi telefonların alacağı oluyor. Son olarak Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alamayacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı.

MIUI 14 alamayacak Xiaomi modelleri

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki halihazırda Android 11'i çalıştıran modeller için yolun sonu göründü. Zira Xiaomi, yaklaşan MIUI 14 güncellemesini bu cihazlara göndermeyi planlamıyor. Yani kısaca Android 12 işletim sistemini çalıştıran akıllı telefonlar en yeni sürümü alacak.

Bunun dışında MIUI 14'ün kasım ayında Xiaomi 13 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Selefindeki gibi bir beta sürecinin ardından genel kullanıma açılacağını da belirtmekte fayda var.

Bütçe dostu bir Xiaomi modeline daha MIUI 13 geliyor!

İşte MIUI 14 güncellemesi alamayacak Xiaomi modelleri

Mi 9/ 9 SE/ 9 Lite/ 9 Pro

Mi 9T/ mi 9T Pro

Mi CC9/ mi CC9 Meitu

Redmi K20/ K20 Pro/ K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G/ 10X 5G/ 10X Pro

Redmi Note 9/ Note 9S/ Note 9 Pro/ Note 9 Pro Max

Redmi Note 8/ Note 8T/ Note 8 Pro

Redmi 9/ 9A/ 9AT/ 9i/ 9C

POCO M2/ Pro

Xiaomi mi Note 10 Lite

POCO C3/ C31

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