"Önümüzdeki dönemde sermaye piyasaları pozitif ayrıcalıklı olacak"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, gelecek dönemin sermaye piyasaları açısından pozitif ayrımcılığın olduğu bir dönem olacağını belirterek, "Kiminle konuşursak konuşalım, herkes 'biz böyle bir performans beklemiyorduk' diyor. Olumlu, pozitif bir havayı yakalamış olduk. Çok iyi bir zamana denk geldi. Sermaye Piyasaları Kongresi de tam bu havaya denk geldi." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortaklığı ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 19-20 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin gala yemeği Cemile Sultan Korusu'nda geçekleştirildi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan kongreye 28 panelin yanı sıra 30 farklı başlıkta eğitim programları da yer alacak. İki gün sürecek kongrede, "Dönüşüm"; "İnsanın Dönüşümü", "Şirketler - Sektörlerin Dönüşümü" ve "Finansal Mimarinin Dönüşümü" olmak üzere üç ana tema masaya yatırılacak.



Gala yemeğinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin bir taraftan heyecan bir taraftan da büyük bir sorumluluk olduğunu, işlerin yolunda gittiğini ve söz verilen tarihte İstanbul Finans Merkezi'ni tamamlanacağını belirtti.



Kendilerinin ancak bürokratik destekler, regülasyonlar yapacaklarını ifade eden Aşan, "İstanbul'un kendisinin bir finans merkezi haline getirilmesinde büyük rol sizde. Asıl işi yapacak olanlar sizlersiniz. Şimdiden çalışmaya başlarsanız, 2022'de daha büyük bir sermaye piyasası ile orada da bir başlangıç yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.



Aşan, önümüzdeki dönemin sermaye piyasaları açısından pozitif ayrımcılığın olduğu bir dönem olacağına değinerek, "Kimle konuşursak konuşalım, herkes biz böyle bir performans beklemiyorduk diyor. Olumlu, pozitif bir havayı yakalamış olduk. Çok iyi bir zamana denk geldi. Sermaye Piyasaları Kongresi de tam bu havaya denk geldi. Bu kongre, TSPB'nin yaptığı tek etkinlik değil ama en büyüğü olabilir. Mümkün oldukça katılıp destek olmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Finansal zorlukların önemli bir bölümünü atlattık"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, şimdi "Yatırım Zamanı" diye bir sloganla yola çıkılması gerektiğini, bütün dünyada ve Türkiye'de birtakım finansal zorlukların yaşandığını belirterek, bu finansal zorlukların önemli bir bölümünü atlattıklarını söyledi.

Akben, faizlerdeki gerilemenin enflasyondaki düşmenin dünya konjonktüründeki gelişmelerin, uluslararası kuruluşların ülke açısından gelişmelerinin kendilerini umutlandırdığını ve gelecek döneme daha pozitif bakılmasını sağladığını ifade etti.

Türk varlıklarının piyasa değeri düşünüldüğünde yatırımcılar için gelecek süreçte Türk varlıklarına önemli bir ilgi olacağını anlatan Akben, "Bunu görebiliyoruz. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin de böyle bir döneme denk gelmesi çok anlamlı. Dünyada dijital anlamda önemli bir dönüşüm var. Buna ayak uydurmamız, çok çalışmamız, çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Finans sektörünün bu konuda öncülük etmesi gerekiyor. Finansal kurumların planlayarak, programlarına alarak zorlukları çözme babında yol alması gerektiğini düşünüyorum. Dijital dönüşüm ve dünyadaki değişimlerle ile birlikte artık önümüzde yeni bir siber güvenlik ve diğer benzer konularda da gelişim kaydetmemiz gerekiyor. Bu dönüşüme hep beraber hazır olmamız gerekiyor." yorumunda bulundu.

"Piyasa aktörleri 2020'yi daha net bir şekilde karşılıyor"

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise dönüşüm fikrinin, sermaye piyasaları üzerine hazırlanan politika metinlerinde İstanbul Finans Merkezi Projesi olarak vücut bulduğunu ifade ederek, benzer şekilde sermaye piyasası kongrelerinin de üç temel amacından birisinin İstanbul Finans Merkezi algısını güçlendirmek olduğunu belirtti.



Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:



"Özellikle son yıllarda sermaye piyasalarımızı önemli ölçüde dönüştürmeyi ve seviyesini yükseltmeyi amaçlayan bu proje kapsamında, birçok adım atılmakla birlikte, sektörün tüm paydaşlarının daha büyük atılımlar gerektiği konusunda hemfikir olduğunun farkındayız. Bu yüzden, Sermaye Piyasası Kurulu olarak, gerekli düzenlemelerin ve ürün çeşitliliğinin sektörün ihtiyaçlarıyla eş zamanlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda oldukça hassas olduğumuzu belirtmek isterim."

Taşkesenlioğlu, aradan geçen bir yılda, beklentilerin kısmen olumluya döndüğü ve küresel ekonominin 2019'u ılımlı bir ivme kaybıyla kapatacağının görüldüğünü aktararak. "Bu konuda özellikle küresel merkez bankalarının aldıkları erken önemler ve ticaret savaşları ve Brexit gibi risklerin etkilerinin kısıtlı kalmasından dolayı, piyasa aktörleri 2020'yi daha net bir şekilde karşılamaktadırlar. Bu kapsamda IMF, 2019 yılında, küresel ekonominin yüzde 3 ile global krizinin ardından en düşük büyüme oranını deneyimleyeceğini ancak 2020 ile birlikte yeniden geçtiğimiz 10 yıllık büyüme ortalamasına ulaşacağını tahmin etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Güçlü Türkiye, güçlü sermaye piyasalarıyla mümkün"

TSPB Başkanı Dr. Alp Keler de sermaye piyasasının topluma, yatırımcıya, çalışanlara ve girişimcilere yarattığı değeri ön plana çıkararak, sermaye piyasası kültürünü oluşturmak istediklerini kaydederek, bu hikayeyi gelecek dönemde tüm iletişim kanallarını kullanarak anlatacaklarını belirtti.

Keler, sermaye piyasalarının yarattığı değeri anlattıkları en önemli etkinliğin ise 19-20 Kasım'da 4'üncüsünü gerçekleştirecekleri Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi olduğunu ifade etti.



Sermaye piyasalarının insana ve topluma kattığı değere atfen, kongrenin bir sosyal sorumluluk projesine destek olmasını da istediklerini vurgulayan Keler, "İhtiyaç Haritası Derneği ile Birlikte İhtiyaç Haritası Kampanyasını hayata geçirdik." dedi.

Yaptıkları etkinlikler yoluyla, sermaye piyasalarının insana ve topluma katkısını yatırımcılara doğrudan ve daha sağlıklı aktarabildiklerini ifade eden Keler, "Bu da sermaye piyasasına olan güven duygusunu pekiştiriyor. İnanıyoruz ki, sabırla devam ettirdiğimiz bu çabalarımız sonucunda sermaye piyasamızın daha da derinleşmesini sağlayabileceğiz. Güçlü Türkiye'nin, güçlü sermaye piyasalarıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Keler, yaptıkları kongrenin asıl amacının sermaye piyasalarının daha fazla tabana yayılması olduğunu vurgulayarak, "Sermaye piyasasına bütünsel olarak bakıldığında bütün oyuncuların gelişmesi lazım. Uzun dönemde hepimizin tek gayesi piyasaları derinleştirmek ve şirketlerin finansmanına sermaye piyasalarının aracılık yapmasını sağlamak." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de yatırımcı sayısının artırılması gerektiğine değinen Keler, bunun için, çalışanlara pay edindirme, iskontolu halka arzlar, ortaklık kültürü teması altında start-up fintech ve melek yatırımcı gibi ekosistemlerin geliştirilmesi ve yerel grupların bir araya gelerek belirli şirketlere ortak olması konularına odaklandıklarını dile getirdi.

Dünyada şirketlerin ömrünün ortalama 15 yıla kadar indiğini belirten Keler, bu sebepten dolayı yeni ekonomi şirketlerinin daha erken aşamalarda yatırımcılarla buluşması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Keler, Türkiye'ye yatırım yapanların risk ve getiri analizi yaptıktan sonra yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, Yapılan değerlendirmelere göre Türk şirketlerinin şuan yatırım yapmak için cazip fiyatlarda olduğunu hatırlattı ve yabancı yatırımlardan daha çok pay almanın önemine vurgu yaptı. Keler, "Dünyadaki pasif fonlardan daha çok pay almamız açısından MSCI endekslerindeki ağırlığımızın artması gerekiyor. Yabancı yatırımcının bizim sermaye piyasalarımızda işlem yapmayı tercih etmesi önemli, bunu da işlem hacmimiz belirliyor." yorumunu yaptı.

"Dönüşümün finansal mimari üzerinde çok büyük önemi var"

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla bu yıl 4'üncüsü organize edilecek olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne Borsa İstanbul grubu olarak, destek sağlamış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Dönüşümün kendi şahsı üzerinde de çok büyük anlamlarının olduğuna işaret eden Atilla, "Bunun dışında özellikle toplumlar, sektörler, finansal mimari üzerinde de çok büyük önemi ve etkileri var. Bu kongrenin olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirme ve analiz etme anlamında çok değerli olacağını düşünüyorum. Böyle bir etkinliğe sponsor olmaktan destek olmaktan gerçekten onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da İTO olarak, 430 bin üyeyle İstanbul, Türkiye ve dünya ekonomisine hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, bu yılki başlığın dönüşüm olduğunu, yapılacak toplantıların, sermayenin, piyasanın ve ekonominin dönüşümüne katkı vermesini temenni ettiklerini dile getirdi.



Kavramlara çok anlam yüklendiğini aktaran Kuralay, "Dijital dönüşüm diyoruz, dijitalleşme diyoruz, bunları çok konuşuyoruz ama bunların gereklerini noktasında da daha fazla adım atmamız gerektiğini daha fazla örneklere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu kongrelerin İstanbul'un finans merkezi olmasında daha da güçlenmesine destek vereceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.