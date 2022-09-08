Snapdragon 8 Gen 2'li OnePlus 11 Pro 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı! - Son Dakika
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Snapdragon 8 Gen 2'li OnePlus 11 Pro 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

08.09.2022 13:59
Snapdragon 8 Gen 2'li OnePlus 11 Pro 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Önümüzdeki dönemlerde tanıtılması beklenen OnePlus 10 Pro 5G modelinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Amiral gemisi katili olarak adlandırılan modelleriyle bilinen OnePlus, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl özellikle OnePlus 10 Pro 5G ile dikkatleri üzerine çeken şirket, çok yakında tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'yi ilk kullanan şirketlerden birisi olacak. Bu nedenle yıl bitimine dek bir modelin daha piyasaya sürülmesi planlanıyor. Son raporlar, bu cihazın OnePlus 11 Pro 5G olduğu yönünde.

OnePlus 11 Pro 5G ne zaman piyasaya sürülecek?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre şirket Ocak 2022'de tanıtılan OnePlus 10 Pro 5G'nin devamı niteliğindeki OnePlus 11 Pro 5G üzerinde çalışıyor ve kasım ayında piyasaya çıkması beklenen Snapdragon 8 Gen 2'nin hemen ardından bu cihazı tanıtmayı planlıyor. Yani telefon en geç aralıkta çıkışını gerçekleştirecek.

Snapdragon 8 Gen 2'li OnePlus 11 Pro 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2; selefinde olduğu gibi TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. Aynı zamanda bir adet Cortex X3, iki adet Cortex A720, iki adet A710 ve üç adet Cortex A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 bizleri karşılayacak.

OnePlus'tan bir telefonuna daha güncelleme!

Akıllı telefonun selefi OnePlus 10 Pro modelinin teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6,7 inç, 1440p AMOLED LTPO 2.0 ekranİşlemci: Snapdragon 8 Gen 1Bellek: 12 GB'a kadar RAMBatarya: 5.000 mAh, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarjArka kamera: 48 Megapiksel + 50 Megapiksel + 8 MegapikselÖn kamera: 32 Megapiksel

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Snapdragon 8 Gen 2'li OnePlus 11 Pro 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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SON DAKİKA: Snapdragon 8 Gen 2'li OnePlus 11 Pro 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı! - Son Dakika
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