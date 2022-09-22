FIFA 23'ün en iyi oyuncuları, çıkış tarihi ve fiyatı! - Son Dakika
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FIFA 23'ün en iyi oyuncuları, çıkış tarihi ve fiyatı!

22.09.2022 13:33
FIFA 23'ün en iyi oyuncuları, çıkış tarihi ve fiyatı!

Önümüzdeki günlerde çıkış yapacak FIFA 23 için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte FIFA 23 en iyi oyuncular, çıkış tarihi ve fiyatı!

EA Sports'un son FIFA oyunu olacak FIFA 23 için heyecanlı bekleyiş başladı. EA ile FIFA arasında süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle seride önümüzdeki yıldan itibaren kritik değişimler meydana gelecek. Oyun, önümüzdeki günlerde çıkış yapacak. Oyunun Ultimate versiyonunu ön sipariş verenler çıkışından tam üç gün önce oynamaya başlayabilecek. Aynı zamanda EA Play aboneleri de yine üç gün önce oyunu 10 saatliğine deneyimleyebilecek. FIFA 23 en iyi oyuncular, çıkış tarihi ve fiyatı!

Tabii FIFA 23'ün çıkış tarihinin yaklaşmasıyla oyunda yer alacak futbolcuların güçleri de merak edilmeye başlandı. Öncelikle şunu üzülerek belirtmeliyiz ki Messi-Ronaldo devri bitmiş gibi görünüyor. Zira yıllar boyunca hep en üst sıralarda karşımıza çıkan iki futbol efsanesi, gerek yaşlarının ilerlemesi gerekse son dönemdeki performansları nedeniyle yeni oyunda zirvede yer almıyorlar.

FIFA 23 en iyi oyuncular

Listenin ilk sırasında son dönemdeki performansına baktığımızda bizleri pek de şaşırtmayan bir isim yer alıyor. 91 puanlı Karim Benzema FIFA 23'ün en güçlü oyuncusu olurken, devamında yine aynı puana sahip Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Kevin de Bruyne ve Lionel Messi gibi isimler karşımıza çıkıyor. Cristiano Ronaldo ise 90 puanla oyundaki en güçlü sekizinci oyuncu konumunda.

FIFA 23'ün en iyi oyuncuları, çıkış tarihi ve fiyatı!

Karim Benzema – 91

Robert Lewandowski – 91

Kylian Mbappe – 91

Kevin de Bruyne – 91

Lionel Messi – 91

Mohamed Salah – 90

Virgil van Dijk – 90

Cristiano Ronaldo – 90

Thibaut Courtois – 90

Manuel Neuer – 90

Neymar Jr. – 89

Son Heung-min – 89

Sadio Mane – 89

Joshua Kimmich – 89

Casemiro – 89

Alisson Becker – 89

Harry Kane – 89

Ederson – 89

N'Golo Kante – 89

Jan Oblak – 89

Erling Haaland – 88

Toni Kroos – 88

Marquinhos – 88

Luka Modric – 88

Joao Cancelo – 88

Ruben Dias – 88

Gianluigi Donnarumma – 88 puan

Bernardo Silva – 88 puan

Marc-Andre Ter Stegen – 88 puan

Keylor Navas – 88 puan

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FIFA 23 çıkış tarihi ve fiyatı

Yılın en çok beklenen oyunlarından FIFA 23, 30 Eylül'de oyuncuların beğenisine sunulacak. 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak FIFA 23'ün Ultimate sürümünü ön sipariş verenler 27 Eylül'den itibaren oyuna erken erişim sağlayabilecekler. Aynı zamanda EA Play aboneleri de 27 Eylül'de 10 saat boyunca oyunu oynayabilecekler.

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Kaynak: Shiftdelete

EA Play, FIFA 23, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji FIFA 23'ün en iyi oyuncuları, çıkış tarihi ve fiyatı! - Son Dakika

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