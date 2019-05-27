Son Dakika Haberleri: Önümüzdeki Günlerde Death Stranding'e Dair Yeni Bilgiler Gelecek

Önümüzdeki Günlerde Death Stranding'e Dair Yeni Bilgiler Gelecek

4 saat önce

Problemlerle boğuşan Death Stranding'in duyurulmasının üstünden neredeyse 3 yıl geçti ve yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Önümüzdeki Günlerde Death Stranding'e Dair Yeni Bilgiler Gelecek, System.String[]
Kojima Productions'ın resmi Twitter sayfasından paylaşılan bir gönderide, Death Stranding'e dair yeni bilgileri öğrenmeleri için oyuncuların Çarşamba gününü beklemesini istedi. Duyuru 'İpi oluştur' sözleriyle bitiyor. Hideo Kojima bu sözü daha önce Death Stranding'e dair verdiği röportajlarda kullanmıştı.

"Death Stranding için geri sayım başladı, 29 Mayıs 2019"

Çarşamba günü gelecek olan şeyin bir fragman olması bekleniyor. Kojima, bu yılın başlarında Death Stranding'in bu yıl geleceğini duyurmuştu. Sony'nin God of War, Marvel's Spider-Man ve Detroit: Become Human gibi başlıkların çıkış tarihlerini duyurmak için uzun süre bekleme politikasını göz önünde bulundurursak, oyunun yılın ikinci yarısı çıkması yüksek bir ihtimal.

PlayStation 5'in 2019 cari yılı içerisinde piyasaya sürülmeyecek olması ve The Last of Us: Part 2 gibi oyunların PS5'e özel olmamasıyla birlikte, Death Stranding'in erken piyasaya sürülmesi hem Kojima Productions hem de Sony'nin yararına olacak diyebiliriz. Zira Naughty Dog'un kıyamet sonrası temalı dev oyunu The Last of Us: Part 2 ve Sucker Punch'ın Ghosts of Tsushima'sı PS5'e özel çıkacak. Death Stranding şu an için PlayStation 4 için geliştiriliyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:07 
Sony, Twitter, Teknoloji
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