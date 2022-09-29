Android 13 alacak Xiaomi modelleri – Güncel

Android 13 kararlı sürümü için geri sayım başladı. Akıllı telefon üreticileri yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre etmede son düzlüğe girerken, önümüzdeki günlerden itibaren dağıtıma başlayacaklar. Peki bu konuda en hareketli şirketlerden birisi olan Xiaomi de durumlar nasıl? İşte Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri!

Android 13 güncellemesi hangi Xiaomi modellerine gelecek?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki bu listeyi Xiaomi paylaşmadı. Ancak geçmiş güncelleme politikaları göz önüne alınarak şirkete yakın kaynaklardan Xiaomiui tarafından paylaşıldı. Bu nedenle çok yakında çıkış yapacak Android 13 kararlı sürümüyle bu listenin değişme ihtimali de söz konusu.

Mi 10S

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11X Pro

Xiaomi 11i/ Hypercharge

Xiaomi 11T/ Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD/ FOLD 2

Xiaomi CIVI/ CIVI S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi Pad 5/ 5 Pro/ 5 Pro 5G/ 5 Pro 12.4

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi 10 5G

Redmi 10C/ Redmi 10 (India)

Redmi 11 Prime 4G/ Prime 5G

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro/ Pro+/ 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G/ 11T Pro/ 11T Pro+/ 11 SE/ 11 SE (India)

Redmi Note 11E/ 11R

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming/K50i/K50i Pro/Redmi K50 Ultra

POCO F3/GT

POCO X3 GT/ X3 Pro/X4 GT/ X4 GT Pro

POCO F4/GT

POCO M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5/ M5s

Xiaomi kullanıcıları üzgün! MIUI 14 alamayacak modeller

Android 13 güncellemesi alma ihtimali bulunan modeller ise şöyle;

Redmi Note 8 2021

POCO C40/ C40+

Redmi A1/A1+

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